Cómo fue la asistencia de los diputados nacionales por San Juan en el Congreso

El diputado Walberto Allende (Unión por la Patria) acumuló tres ausencias, todas justificadas por razones de salud.

Por su parte, María de los Ángeles Moreno (Producción y Trabajo) registró dos inasistencias a lo largo del período.

Con una sola ausencia figuran José Peluc (La Libertad Avanza), Nancy Picón (Producción y Trabajo) y Fabiola Aubone (Unión por la Patria), en todos los casos sin licencias solicitadas.

En tanto, Jorge Chica (Unión por la Patria) tuvo una ausencia, aunque con licencia, lo que formalmente atenúa su impacto en el ranking de ausentismo.

En comparación con otras provincias y bloques, los diputados sanjuaninos quedaron lejos de los peores registros del año y se ubicaron en una franja intermedia de presentismo, en un Congreso donde las ausencias fueron moneda corriente.

El contraste con el ranking nacional

El ranking nacional de ausentismo expone diferencias notorias. El caso más extremo fue el del radical chaqueño Gerardo Cipolini, quien estuvo ausente en 11 de las 14 sesiones del período ordinario, lo que representa un 78% de ausentismo, en su mayoría con licencia. Le siguieron el santiagueño José Gómez (Unión por la Patria), con 10 faltas, y un grupo de diputados que acumularon entre 7 y 8 inasistencias.

En términos de bloques, Innovación Federal fue el espacio con peor promedio de asistencia: ninguno de sus integrantes tuvo presentismo perfecto y varios superaron las seis ausencias. La Libertad Avanza, pese a necesitar a todos sus miembros para resistir las embestidas opositoras, también mostró fisuras: el 62% de sus diputados tuvo al menos una ausencia, con picos de hasta seis faltas.

Un Congreso tensionado y con quórum ajustado

La importancia del presentismo se explica por el contexto político. Durante 2025, la oposición aprovechó la minoría del oficialismo para forzar sesiones y avanzar con su agenda, mientras que el Gobierno intentó, muchas veces sin éxito, evitar el quórum o bloquear mayorías especiales. De hecho, La Libertad Avanza no logró aprobar leyes propias durante el período ordinario, con la sola excepción del DNU que habilitó negociaciones con el FMI.

En ese escenario de votaciones ajustadas, cada banca contó. Y si bien el ausentismo fue un fenómeno extendido en la Cámara, los diputados sanjuaninos lograron mantener niveles de asistencia que, sin ser perfectos, los dejaron al margen de los rankings más críticos y los ubicaron en una posición relativamente favorable dentro del mapa nacional del Congreso.