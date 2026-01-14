El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, informa que el próximo viernes 16 de enero se hará efectivo el pago de un bono extraordinario de $120.000 destinado a los empleados de la Administración Pública Provincial. El depósito se realizará mediante cajeros automáticos, garantizando un acceso ágil y seguro al beneficio.
Los empleados estatales cobran el bono extraordinario
