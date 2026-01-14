Los empleados estatales cobran el bono extraordinario

La medida contempla el otorgamiento de un ingreso adicional durante el mes de enero y tiene como objetivo acompañar a los trabajadores del Estado frente a las necesidades del contexto económico actual, sin descuidar la responsabilidad en la administración de los recursos públicos. Esta decisión se enmarca en una política de acompañamiento definida por el gobernador Marcelo Orrego, orientada a sostener el poder adquisitivo y reconocer el esfuerzo del personal estatal.

En consonancia con las disposiciones adoptadas para la planta permanente de la Administración Pública Provincial, se recuerda que el bono extraordinario también alcanza a los trabajadores contratados del Estado.