Baistrocchi sobre Pablo Flores: "Hay gente que se viste de juez y le falta mucho"

Por su lado el gobernador Sergio Uñac también se refirió a la resolución judicial que se conoció ayer. El primer mandatario local se expresó en coincidencia al ministro Baistrocchi y resaltó que "hay un rechazo generalizado a pensar que una persona que atenta contra la Policía, lo hace en legítima defensa. La justicia debe ajustar las cosas que tiene que hacer". A renglón seguido destacó la actitud del fiscal Daniel Galvani, quien apeló la decisión del juez. "Por suerte no todos trabajan como Flores", lanzó, al tiempo que desestimó que por ahora se vaya a avanzar en un pedido de jury contra el magistrado.

El ministro de Gobierno, Emilio Baistroccchi, participó del lanzamiento del Operativo Verano de la provincia y aprovechó la oportunidad para dar su opinión sobre la decisión del titular del II Juzgado de Instrucción, Pablo Flores, de liberar a Hugo Navas, quien disparó e hirió al jefe del Grupo Geras en un allanamiento que se realizó en Ullum . "Hay gente que se viste de juez y le falta mucho", sentenció. Además argumentó que es inentendible que el magistrado argumente en su resolución que Navas se defendió porque la Policía no tocó el timbre. "Si no hay timbre la Policía se tiene que ir y explicarle al juez, dice Flores. Es algo poco entendible. Hoy en las tres patas que tiene el Estado y no nos ponemos de acuerdo para ir hacia el mismo lugar. Esto va en contra de la seguridad", argumentó.