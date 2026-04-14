Estafa millonaria: prisión preventiva para el empresario Elías Daher

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Un esquema de cheques sin fondo y retenciones

La causa tomó impulso tras una serie de denuncias que exponen un presunto esquema delictivo. Entre los casos más graves se encuentra la retención indebida de una camioneta valuada en 52.000 dólares, la cual nunca fue entregada al comprador pese a existir un boleto de compra-venta firmado.

A esto se suman denuncias por la emisión de cheques sin fondos que superan los 80 millones de pesos:

Sector construcción: Un empresario denunció pérdidas por 20 millones de pesos tras entregar mercadería y recibir cheques electrónicos rechazados entre 2025 y 2026.

Préstamos impagos: Una segunda denuncia detalla un préstamo de 62 millones de pesos respaldado por 13 cheques diferidos que no tenían respaldo económico.

Según datos del Banco Central, la situación financiera de Daher es crítica: acumularía 433 cheques rechazados, con una deuda global estimada en cerca de 2.000 millones de pesos.

Antecedentes y causas acumuladas

No es la primera vez que Daher se enfrenta a la Justicia. En octubre de 2025, ya había sido vinculado a estafas con vehículos de alta gama (una Chevrolet Silverado y una Ford F-150 Raptor). Aunque en aquel momento se llegó a un acuerdo de reparación integral entregando bienes y dinero, el sobreseimiento dependía del cumplimiento total de lo pactado.

Con estas nuevas denuncias, los damnificados sostienen que no se trata de simples problemas financieros, sino de un plan sistemático donde los cheques eran utilizados como herramientas de confianza para concretar operaciones fraudulentas sin intención de pago.