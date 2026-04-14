Venta de carne de burro: entre la necesidad económica y el rechazo

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Pero ahí aparece el núcleo del conflicto. No es solo qué se come, sino qué se está dispuesto a aceptar. El burro, históricamente asociado al trabajo rural y a un vínculo más cercano con las personas, genera un rechazo que no ocurre con otras carnes. La discusión excede lo nutricional —donde la carne es magra, rica en proteínas y con bajo contenido graso— y se mete de lleno en lo simbólico.

En paralelo, el contexto empuja. Con el consumo de carne vacuna en mínimos de dos décadas y una migración sostenida hacia pollo y cerdo, el mercado empieza a abrirse a opciones que antes ni siquiera estaban en debate. En el sur, además, ya conviven experiencias similares como la comercialización de carne de guanaco en Santa Cruz, también atravesada por tensiones entre producción, sustentabilidad y cultura.

El punto de fondo es más incómodo: la innovación no llega por elección, sino por necesidad. En regiones donde la rentabilidad cae y el clima condiciona, diversificar deja de ser una opción para convertirse en una obligación.

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Ahí es donde la discusión se vuelve más honesta que ideológica. Porque mientras algunos cuestionan el límite ético o cultural, otros empiezan a mirar el precio en la góndola. Y en ese cruce —entre lo que se cree y lo que se puede pagar— es donde la carne de burro encuentra su lugar.