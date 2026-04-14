Mario Benedetti: un poeta simple, masivo y profundamente incómodo

En ese sentido, encaja bastante con lo que planteaba Norberto Bobbio: el intelectual como alguien capaz de interpretar su época. Benedetti lo hizo, pero sin solemnidad. Lo hizo como quien escribe una carta.

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El compromiso que incomoda

Hay una idea que atraviesa toda su obra y que hoy vuelve con fuerza: el compromiso. En una época donde muchas veces conviene no meterse, Benedetti eligió lo contrario. Y lo pagó con críticas. Durante años, su poesía fue tildada de “simple”, de “ingenua”, casi como si eso fuera un defecto.

Pero lo cierto es que esa simpleza era su mayor potencia. Él mismo lo advertía: ser neutral suele ser más cómodo. Más rentable. Más aceptado. El problema es que la realidad —la de verdad— no es neutral. Y ahí es donde Benedetti incomoda: porque obliga a tomar posición, aunque sea desde una poesía que parece suave.

Un poeta masivo, sin pedir permiso Si hay algo que lo distingue es su llegada. Pocos autores lograron lo que él: ser leído por jóvenes, adultos, lectores ocasionales y fanáticos de la literatura. Para muchos, el primer contacto fue a través de la poesía. Para otros, por novelas como La tregua. Pero casi todos coinciden en algo: es un autor al que se vuelve.

Su lenguaje, directo y coloquial, lo acercó a la gente común. Esa clase media que trabaja, que se enamora, que se desencanta. Ahí está su marca. Benedetti no escribió en el vacío. Miró a referentes como César Vallejo y Pablo Neruda, y también encontró un antecedente en Nicanor Parra. Pero hizo algo distinto: bajó la poesía de un pedestal.

La volvió más cercana, más cotidiana. Menos grandilocuente y más humana. Su obra también cruzó fronteras. Se volvió canción en la voz de Joan Manuel Serrat con El sur también existe, y encontró otra dimensión junto a Daniel Viglietti.

No es un dato menor: cuando un poeta se vuelve canción, es porque ya dejó de ser solo literatura. En tiempos de redes, de opiniones rápidas y de discursos cada vez más extremos, Benedetti aparece como una voz distinta.

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No porque tenga todas las respuestas, sino porque hace preguntas incómodas.

Embed - Mario Benedetti El amor, las mujeres y la vida, Por él mismo

¿Se puede ser neutral frente a lo que pasa? ¿Tiene sentido mirar para otro lado? ¿Hasta dónde llega el compromiso? Preguntas viejas, sí. Pero todavía sin resolver. Benedetti no fue el más complejo, ni el más vanguardista. Pero sí fue uno de los más honestos. Y eso, en cualquier época, pesa.

Por Gabriel Rotter.