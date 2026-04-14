Bajó el ritmo, no el problema: cuánto se necesita para no ser pobre

El dato contrasta con el comportamiento general de los precios. La inflación de marzo fue del 3,4%, por encima del mes anterior, impulsada principalmente por aumentos en tarifas, transporte y educación. Es decir, mientras algunos precios clave desaceleraron, otros rubros regulados volvieron a presionar el índice general.

En términos acumulados, la dinámica tampoco da respiro. En el primer trimestre del año, la canasta básica total subió 9,6% y la alimentaria 11,6%, ubicándose incluso por encima de la inflación general, que fue del 9,4%.

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El impacto varía según el tipo de hogar. Una familia de tres integrantes necesitó más de $1.142.000 para no ser pobre, mientras que una de cinco superó los $1.500.000. La estructura de gastos sigue marcada por el peso de los alimentos, aunque en marzo ese rubro mostró una leve moderación.

Desde lo técnico, la canasta alimentaria se construye en base a requerimientos nutricionales mínimos y hábitos de consumo relevados en encuestas oficiales, mientras que la total incorpora otros gastos esenciales como transporte, salud y educación.

En ese marco, la desaceleración de marzo aparece como un dato puntual dentro de una tendencia que aún no logra consolidarse. El problema de fondo sigue intacto: los ingresos corren desde atrás y el costo de vida continúa en niveles elevados, incluso cuando el ritmo de aumento muestra una leve pausa.