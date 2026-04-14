En el marco de la Semana de la Vacunación en las Américas 2026, el Ministerio de Salud de San Juan, junto a la Municipalidad de Capital, confirmó una nueva edición de VacunArte+, una propuesta que combina atención sanitaria con actividades culturales y recreativas. La jornada se realizará el sábado 25 de abril, de 17 a 21 horas, en el Centro Cultural Estación San Martín.
VacunArte+: vacunación, controles y propuestas para toda la familia
El 25 de abril se realizará una nueva edición de VacunArte+ en Capital, con vacunación, controles de salud y actividades recreativas abiertas a toda la comunidad.