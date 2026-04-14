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VacunArte+: vacunación, controles y propuestas para toda la familia

El 25 de abril se realizará una nueva edición de VacunArte+ en Capital, con vacunación, controles de salud y actividades recreativas abiertas a toda la comunidad.

En el marco de la Semana de la Vacunación en las Américas 2026, el Ministerio de Salud de San Juan, junto a la Municipalidad de Capital, confirmó una nueva edición de VacunArte+, una propuesta que combina atención sanitaria con actividades culturales y recreativas. La jornada se realizará el sábado 25 de abril, de 17 a 21 horas, en el Centro Cultural Estación San Martín.

La iniciativa apunta a facilitar el acceso a la vacunación y promover el cuidado integral en un entorno cercano y dinámico. Durante la actividad se dispondrán postas sanitarias organizadas por grupos etarios, donde se controlarán carnets, se completarán esquemas y se brindará consejería personalizada.

Además, habrá vacunatorio móvil, testeos de HPV, controles odontológicos y acciones de prevención vinculadas a zoonosis, lo que permitirá a los vecinos acceder a múltiples servicios de manera gratuita y en un mismo lugar.

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En paralelo, la jornada sumará propuestas abiertas para toda la familia, con intervenciones artísticas, muestras de dibujo, espectáculos, clases de zumba, deportes y espacios participativos. También se instalarán stands informativos sobre salud sexual y reproductiva, nutrición, salud mental y prevención de enfermedades.

La actividad contará con la participación de equipos del Ministerio de Salud, organismos provinciales, el municipio e instituciones de la sociedad civil, en una estrategia conjunta para reforzar la cobertura de vacunación y acercar el sistema de salud a la comunidad.

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