VacunArte+: vacunación, controles y propuestas para toda la familia

La iniciativa apunta a facilitar el acceso a la vacunación y promover el cuidado integral en un entorno cercano y dinámico. Durante la actividad se dispondrán postas sanitarias organizadas por grupos etarios, donde se controlarán carnets, se completarán esquemas y se brindará consejería personalizada.

Además, habrá vacunatorio móvil, testeos de HPV, controles odontológicos y acciones de prevención vinculadas a zoonosis, lo que permitirá a los vecinos acceder a múltiples servicios de manera gratuita y en un mismo lugar.