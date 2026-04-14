"Sean los mejores": el pedido de José Morea a los jóvenes de departamentos mineros

Morea reconoció que en décadas pasadas existió una frustración lógica: muchos sanjuaninos se prepararon para una industria que no terminaba de arrancar. Sin embargo, afirmó que la estabilidad que brinda el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) y la actual política minera provincial han creado un escenario "distinto", donde la inversión ya no es una promesa, sino una realidad inminente.

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Un llamado a la excelencia técnica

Para el flamante presidente de la institución, el desafío para los jóvenes ahora es la competencia y la formación. "Mi consejo es que se preparen para ser los mejores. La minería que viene es de alta tecnología y requiere excelencia", enfatizó.