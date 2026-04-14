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"Sean los mejores": el pedido de José Morea a los jóvenes de departamentos mineros

El nuevo presidente de la Cámara Minera de San Juan instó a las nuevas generaciones a capacitarse en alta tecnología. Aseguró que, tras la llegada del RIGI, la oportunidad laboral en la provincia "hoy es real".

En el inicio de su gestión al frente de la Cámara Minera de San Juan, José Morea envió un mensaje directo y motivador a los jóvenes de Calingasta, Iglesia, Jáchal, Sarmiento y de toda la provincia. El directivo aseguró que San Juan atraviesa un cambio de paradigma que garantiza que, esta vez, los proyectos se materializarán en empleo concreto.

Morea reconoció que en décadas pasadas existió una frustración lógica: muchos sanjuaninos se prepararon para una industria que no terminaba de arrancar. Sin embargo, afirmó que la estabilidad que brinda el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) y la actual política minera provincial han creado un escenario "distinto", donde la inversión ya no es una promesa, sino una realidad inminente.

vicuña minería 1

Un llamado a la excelencia técnica

Para el flamante presidente de la institución, el desafío para los jóvenes ahora es la competencia y la formación. "Mi consejo es que se preparen para ser los mejores. La minería que viene es de alta tecnología y requiere excelencia", enfatizó.

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En este sentido, Morea destacó que:

  • La capacitación actual es la "mejor decisión" para ser protagonistas del San Juan que se viene.

  • Se espera un crecimiento disruptivo hacia el 2030, con proyectos como Vicuña marcando el pulso.

  • El ecosistema local entrará en un periodo de "sobrecalentamiento" que demandará mano de obra calificada al máximo.

Más allá del empleo, Morea trazó un objetivo institucional ambicioso: llevar a San Juan del puesto 18 al "top 10" de las mejores jurisdicciones mineras del mundo. Según explicó, esto no requiere un cambio en la mentalidad del sanjuanino —a quien calificó de "innovador y resiliente"— sino alcanzar estándares globales de transparencia y profesionalización.

"Queremos que la mayor cantidad de actores locales participe activamente en este proceso que cambiará la historia de nuestra provincia", concluyó el directivo, reafirmando que la apertura y el diálogo serán las herramientas clave para que el beneficio de la minería sea permanente para toda la sociedad.

Fuente: Cámara Minera

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