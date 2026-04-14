En el inicio de su gestión al frente de la Cámara Minera de San Juan, José Morea envió un mensaje directo y motivador a los jóvenes de Calingasta, Iglesia, Jáchal, Sarmiento y de toda la provincia. El directivo aseguró que San Juan atraviesa un cambio de paradigma que garantiza que, esta vez, los proyectos se materializarán en empleo concreto.
"Sean los mejores": el pedido de José Morea a los jóvenes de departamentos mineros
El nuevo presidente de la Cámara Minera de San Juan instó a las nuevas generaciones a capacitarse en alta tecnología. Aseguró que, tras la llegada del RIGI, la oportunidad laboral en la provincia "hoy es real".