Intentó robar en un predio, quedó incrustado en una ventana y cayó preso
Un delincuente quiso robar en un complejo deportivo de Chimbas, pero quedó atrapado al intentar escapar. Fue detenido y trasladado al hospital por dolores en el pecho y en el cuerpo. Fiscalia pidió seis meses de prisión efectiva y el juez otorgó cuatro.
Un intento de robo terminó de manera insólita en Chimbas. Un hombre de 30 años fue detenido luego de quedar atrapado en una ventana cuando intentaba escapar de un container en el que había ingresado para sustraer distintos elementos de un complejo deportivo.
El hecho ocurrió el 30 de marzo alrededor de las 20:15 en un predio ubicado sobre calle Necochea al 1100 Norte, donde funciona un complejo de canchas de fútbol 5. Según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal, el acusado, identificado como José Javier Mereles, ingresó al lugar aprovechando que no contaba con un cerramiento perimetral completo.
De acuerdo a la reconstrucción judicial, el sujeto se dirigió a un container utilizado como depósito, ubicado en el sector oeste del predio. Allí, arrancó una chapa que cubría una ventana y, mediante un elemento contundente, realizó un boquete por el cual logró ingresar.
Una vez dentro, reunió distintos elementos con intenciones de robo: bebidas, vasos de vidrio e infladores. Parte de estos objetos los fue sacando al exterior en bolsas de nylon a través de la misma abertura.
Sin embargo, al intentar salir por el boquete, la maniobra falló. El acusado quedó atrapado en la ventana, sin poder avanzar ni retroceder. El ruido de vidrios rotos —producto de la caída de algunos vasos— alertó a uno de los serenos del complejo, quien al acercarse encontró al hombre atascado. De inmediato dio aviso al 911.
Minutos después, personal del Comando Radioeléctrico Norte llegó al lugar y, tras asistirlo, logró que el sujeto saliera del hueco, procediendo a su aprehensión en el lugar.
Durante el procedimiento, el detenido manifestó dificultades para respirar debido a la presión en la zona costal, por lo que se solicitó la presencia de una ambulancia. Una médica dispuso su traslado al Hospital Rawson para estudios, tras lo cual recibió el alta.
La causa quedó encuadrada provisoriamente como robo en grado de tentativa, bajo el procedimiento especial de flagrancia. Intervienen la fiscal coordinadora Virginia Branca, el ayudante fiscal Mariano Teja y personal de la Comisaría 17.
En el lugar se secuestraron: 12 vasos de vidrio en buen estado, 2 rotos, 7 gaseosas de 500 cm 3 de Fanta naranja, 4 gaseosas de 500 cm3 de Cocacola, 1 botella de 500 cm 3 de Sprite, 5 botellas de agua saborizada de 1,5 lts, marca Acuarius y dos infladores.