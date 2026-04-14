Intentó robar en un predio, quedó incrustado en una ventana y cayó preso

Una vez dentro, reunió distintos elementos con intenciones de robo: bebidas, vasos de vidrio e infladores. Parte de estos objetos los fue sacando al exterior en bolsas de nylon a través de la misma abertura.

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Sin embargo, al intentar salir por el boquete, la maniobra falló. El acusado quedó atrapado en la ventana, sin poder avanzar ni retroceder. El ruido de vidrios rotos —producto de la caída de algunos vasos— alertó a uno de los serenos del complejo, quien al acercarse encontró al hombre atascado. De inmediato dio aviso al 911.

Minutos después, personal del Comando Radioeléctrico Norte llegó al lugar y, tras asistirlo, logró que el sujeto saliera del hueco, procediendo a su aprehensión en el lugar.

Durante el procedimiento, el detenido manifestó dificultades para respirar debido a la presión en la zona costal, por lo que se solicitó la presencia de una ambulancia. Una médica dispuso su traslado al Hospital Rawson para estudios, tras lo cual recibió el alta.

La causa quedó encuadrada provisoriamente como robo en grado de tentativa, bajo el procedimiento especial de flagrancia. Intervienen la fiscal coordinadora Virginia Branca, el ayudante fiscal Mariano Teja y personal de la Comisaría 17.

En el lugar se secuestraron: 12 vasos de vidrio en buen estado, 2 rotos, 7 gaseosas de 500 cm 3 de Fanta naranja, 4 gaseosas de 500 cm3 de Cocacola, 1 botella de 500 cm 3 de Sprite, 5 botellas de agua saborizada de 1,5 lts, marca Acuarius y dos infladores.