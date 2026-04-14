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Ofrecen más de 20 capacitaciones gratuitas orientas al turismo

Se ofrecerán más de 20 talleres de formación gratuita, en modalidad presencial y virtual, con alcance en todos los departamentos de la provincia, incluyendo zonas alejadas como Jáchal, Calingasta, Iglesia, Valle Fértil y Sarmiento.

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, lanzó el Programa San Juan Capacita en Turismo, Edición 2026. La propuesta comenzará durante el mes de abril, dando continuidad a esta iniciativa que se desarrolla con éxito desde el 2024.

En sus ediciones anteriores, ofreció más de 20 capacitaciones orientadas al fortalecimiento del sector turístico. Además, incluyó instancias de formación destinadas a personal policial, del ECO y asociaciones profesionales. Contó con la participación de más de 1.500 alumnos.

Asimismo, se incorporaron instancias prácticas mediante visitas a establecimientos turísticos, permitiendo afianzar los conocimientos adquiridos.

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Entre las novedades de esta edición, se destacan nuevas propuestas como Diseño de Experiencias Turísticas, Turismo del Olivo y Ceremonial y Protocolo. Cada capacitación contará con más de 60 cupos disponibles. Las inscripciones estarán disponibles a través de la página oficial de la Secretaría de Turismo, capacitaciones.sanjuan.tur.ar.

Se ofrecerán más de 20 talleres de formación gratuita, en modalidad presencial y virtual, con alcance en todos los departamentos de la provincia, incluyendo zonas alejadas como Jáchal, Calingasta, Iglesia, Valle Fértil y Sarmiento.

Las capacitaciones tendrán una duración de tres meses, con una clase semanal, iniciando a mediados de abril y finalizando en julio. Las clases presenciales se dictarán en la sede El Carrascal, ubicado en calle Sarmiento 24 Sur, Capital, mientras que las modalidades virtuales e híbridas permitirán la participación desde distintos puntos de la provincia.

El programa está dirigido a personas mayores de edad, especialmente aquellas vinculadas al sector turístico. En el caso de las capacitaciones presenciales, se permitirá una inscripción por persona, mientras que en la modalidad virtual los interesados podrán anotarse en una o más propuestas.

Con esta iniciativa, el Gobierno de San Juan reafirma su compromiso con la formación y el desarrollo del capital humano. Consolidando al turismo como una política pública estratégica, fortaleciendo la calidad de los servicios y posicionando a la provincia como un destino cada vez más competitivo y elegido.

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