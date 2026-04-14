Yanina Latorre filtró imágenes de la serie de Wanda Nara y generó impacto

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La ficción, que llevaría el título “Triángulo amoroso”, se desarrolla en formato vertical, una apuesta alineada con las nuevas formas de consumo en plataformas móviles. La trama girará en torno al romance entre Wanda y López, pero también incluirá conflictos, momentos de alta exposición pública y referencias a episodios que marcaron su vida personal y mediática.

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El tono combinará drama con toques de humor, mientras que la estética mantiene el sello de la protagonista: looks cuidados, escenografías modernas y una narrativa ágil. En las imágenes difundidas, Wanda aparece con un estilo sporty chic, reforzando su identidad dentro y fuera de la pantalla.

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Detrás del proyecto hay una estrategia clara: transformar una historia ya conocida en un contenido atractivo para nuevas audiencias, capitalizando el interés que todavía genera su vida personal. En un escenario donde el entretenimiento se redefine en formatos breves y dinámicos, la serie busca posicionarse como un producto que mezcla reality, ficción y espectáculo.

Por ahora, no hay fecha confirmada de estreno, pero el inicio del rodaje marca el primer paso de una producción que, por nombres y antecedentes, ya se instaló en el centro de la escena.