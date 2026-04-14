Yanina Latorre filtró imágenes de la serie de Wanda Nara y generó impacto
La mediática comenzó a grabar su serie en Telefe. Maxi López será parte del proyecto y Yanina Latorre se suma con un rol inesperado.
Las primeras imágenes del proyecto audiovisual de Wanda Nara ya circulan y confirman que su historia dará el salto a la ficción con un formato pensado para el consumo digital. El rodaje comenzó en los estudios de Telefe y apunta a reconstruir uno de los vínculos más expuestos del espectáculo argentino.
La principal novedad es la participación de Maxi López como coprotagonista. Su inclusión refuerza la idea de una narrativa que no solo se inspira en hechos reales, sino que los recrea con sus propios protagonistas, un recurso que potencia el interés y la polémica.
En ese contexto, la aparición de Yanina Latorre terminó de confirmar el tono híbrido del proyecto. Desde sus redes sociales, la conductora mostró parte del detrás de escena y dejó ver su participación actoral, con libreto en mano y en pleno set de grabación. Su incorporación suma un guiño directo al universo mediático que durante años alimentó la historia de Wanda.
La ficción, que llevaría el título “Triángulo amoroso”, se desarrolla en formato vertical, una apuesta alineada con las nuevas formas de consumo en plataformas móviles. La trama girará en torno al romance entre Wanda y López, pero también incluirá conflictos, momentos de alta exposición pública y referencias a episodios que marcaron su vida personal y mediática.
El tono combinará drama con toques de humor, mientras que la estética mantiene el sello de la protagonista: looks cuidados, escenografías modernas y una narrativa ágil. En las imágenes difundidas, Wanda aparece con un estilo sporty chic, reforzando su identidad dentro y fuera de la pantalla.
Detrás del proyecto hay una estrategia clara: transformar una historia ya conocida en un contenido atractivo para nuevas audiencias, capitalizando el interés que todavía genera su vida personal. En un escenario donde el entretenimiento se redefine en formatos breves y dinámicos, la serie busca posicionarse como un producto que mezcla reality, ficción y espectáculo.
Por ahora, no hay fecha confirmada de estreno, pero el inicio del rodaje marca el primer paso de una producción que, por nombres y antecedentes, ya se instaló en el centro de la escena.