Un cura pidió "no tener miedo" tras el hallazgo de más de 100 fotos en una letrina

Muchas de las personas retratadas son figuras conocidas en el departamento y la provincia, incluyendo médicos, docentes y funcionarios públicos. En la presentación judicial se mencionó a dos mujeres de apellidos Ruiz (de Jáchal) y Olmos (de Capital), quienes están siendo investigadas por el Juzgado de Paz de Jáchal.

Embed - Denuncia por Macumba en Jáchal: Prbt. Gustavo Vaca

"No hay que darle poder al miedo"

Ante la creciente preocupación social y las vinculaciones del caso con prácticas esotéricas o "brujerías", el sacerdote Gustavo Vaca brindó una rueda de prensa para llevar calma a los vecinos.

“Hay que desmitificar un poquito el fenómeno. La acción del mal existe, pero pasa por el interior del corazón cuando obramos mal”, expresó el cura.

El religioso fue enfático al pedir que no se sobredimensione el hecho: “No hay que darle cabida ni poder a estas cosas en la vida. La mayor protección es fortalecer la fe y buscar la gracia de Dios”. Con estas palabras, el cura llamó a la comunidad a no dejarse ganar por la angustia y a evitar que estas conductas, a veces tildadas de “folclore regional”, afecten emocionalmente a las personas.