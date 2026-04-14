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Un cura pidió "no tener miedo" tras el hallazgo de más de 100 fotos en una letrina

El extraño episodio ocurrió en Bella Vista. Un vecino denunció que dos mujeres arrojaron las imágenes con nombres y cruces al pozo de su baño.

Un hecho perturbador mantiene en alerta a la comunidad de Jáchal. En una vivienda de la localidad de Bella Vista, un hombre de apellido Leiva descubrió más de un centenar de fotografías marcadas con cruces y nombres escritos, las cuales habían sido arrojadas al interior de la letrina de su domicilio.

El hallazgo se produjo luego de que dos mujeres se presentaran en la casa con la excusa de pedir ayuda para cosechar membrillos. Según el denunciante, mientras una de ellas lo acompañaba, la otra se dirigió al fondo de la propiedad. Al notar movimientos sospechosos y revisar el lugar tras la partida de las mujeres, Leiva se encontró con la impactante escena.

Más de cien imágenes secuestradas

Tras la denuncia radicada en la Seccional 21°, personal policial intervino en el lugar y logró extraer, en dos etapas, un total de 114 fotografías. El material incautado es variado: desde fotos individuales y grupales hasta la imagen de un caballo de carreras.

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Muchas de las personas retratadas son figuras conocidas en el departamento y la provincia, incluyendo médicos, docentes y funcionarios públicos. En la presentación judicial se mencionó a dos mujeres de apellidos Ruiz (de Jáchal) y Olmos (de Capital), quienes están siendo investigadas por el Juzgado de Paz de Jáchal.

Embed - Denuncia por Macumba en Jáchal: Prbt. Gustavo Vaca

"No hay que darle poder al miedo"

Ante la creciente preocupación social y las vinculaciones del caso con prácticas esotéricas o "brujerías", el sacerdote Gustavo Vaca brindó una rueda de prensa para llevar calma a los vecinos.

“Hay que desmitificar un poquito el fenómeno. La acción del mal existe, pero pasa por el interior del corazón cuando obramos mal”, expresó el cura.

El religioso fue enfático al pedir que no se sobredimensione el hecho: “No hay que darle cabida ni poder a estas cosas en la vida. La mayor protección es fortalecer la fe y buscar la gracia de Dios”. Con estas palabras, el cura llamó a la comunidad a no dejarse ganar por la angustia y a evitar que estas conductas, a veces tildadas de “folclore regional”, afecten emocionalmente a las personas.

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