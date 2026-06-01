"Qué dolor que te hayas ido tan temprano": el homenaje de Barassi a su mamá

El conductor recordó distintos detalles de aquella etapa de su vida, desde el living de la casa donde creció hasta una fiesta de cumpleaños con una torta de los Ositos Cariñosos. También evocó la fortaleza de su madre después de la muerte de su padre y destacó el acompañamiento que recibió durante esos años.

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"Me parte el corazón cómo me agarrás el hombro, con cariño y contención", expresó al referirse a una de las fotografías que observó durante su visita.

La publicación también estuvo atravesada por referencias a sus hijas, Emilia e Inés. Durante el recorrido por el cementerio, Barassi decidió dejar sobre la tumba unos stickers que las niñas habían colocado en su teléfono celular para que las recordara cuando estaba lejos de casa.

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"Sentí que era un buen lugar para dejarlos. Desde donde sea que estés, sentilas cerca vieja. No sabés lo que son. Dos seres humanos espectaculares", escribió.

En otro tramo del mensaje, el conductor reconoció cuánto extraña a su madre y cuánto le gustaría volver a compartir momentos cotidianos junto a ella. "Me vendría muy bien un café en tu casa con pan dulce del que se aplasta fácil, charlas, risas y reclamos", señaló.

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El homenaje cerró con una mezcla de tristeza, gratitud y humor, una marca habitual en la personalidad de Barassi. "Qué dolor en el alma que te hayas ido tan temprano. Gracias por mi torta y mi corte Carlitos Balá. De vez en cuando agarrame el hombro, que ese gesto siempre hizo y hace bien", escribió.

La publicación generó una fuerte repercusión entre sus seguidores, quienes acompañaron el mensaje con miles de comentarios de apoyo y cariño.