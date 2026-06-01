El CEO global de Barrick llegó a San Juan: puso el foco en seguridad y desarrollo

Uno de los puntos centrales de la visita fue el reconocimiento otorgado a Veladero por su desempeño en materia de seguridad durante el primer trimestre de 2026. La operación sanjuanina fue seleccionada entre las tres mejores de Barrick a nivel mundial, junto a las minas Lumwana y Turquoise Ridge.

La distinción surgió de una evaluación global que analiza indicadores preventivos, acciones de seguridad implementadas y métricas relacionadas con lesiones laborales en todas las operaciones de la compañía.

Según informaron desde la empresa, Veladero completó el primer trimestre del año sin incidentes reportables ni eventos de alto potencial, resultado que fue atribuido al trabajo conjunto entre empleados y empresas contratistas.

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En ese marco, Hill estuvo acompañado por líderes globales y regionales de Salud, Seguridad y Sustentabilidad, quienes reconocieron el compromiso de los trabajadores y destacaron la consolidación de una cultura preventiva dentro de la operación.

Durante el encuentro también se distinguió a dos empleados elegidos por sus compañeros como representantes de los valores corporativos de la compañía, mientras que la firma contratista Austin Powder fue reconocida por registrar el mejor desempeño en seguridad entre los socios estratégicos de Veladero durante los primeros meses del año.

La agenda del CEO de Barrick también incluyó su participación en la inauguración de la obra de recuperación del Canal del Norte, en Jáchal, junto al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego.

La infraestructura forma parte del sistema hídrico que abastece a una importante zona productiva del norte provincial y su recuperación era considerada prioritaria para mejorar la distribución de agua destinada al riego.

La intervención fue ejecutada por el Departamento de Hidráulica y financiada a través del fideicomiso minero integrado por Veladero y Gualcamayo. La inversión superó los 2.189 millones de pesos.

De acuerdo con las autoridades, la obra permitirá optimizar la disponibilidad de agua para productores agrícolas y fortalecer las condiciones de desarrollo económico en uno de los principales oasis productivos de la provincia.

Del acto participaron además el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; el ministro de Minería, Juan Pablo Perea; el director de Hidráulica, José María Ginestar; el intendente de Jáchal, Matías Espejo; y representantes de Barrick, entre ellos Marcelo Álvarez, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales para Latinoamérica, y Gabriel Corvo, gerente general y CEO de Minas Argentinas.

Con ambas actividades, la compañía buscó reforzar dos aspectos que considera centrales para su operación en San Juan: la seguridad de los trabajadores y el aporte a obras de infraestructura vinculadas al desarrollo de las comunidades donde desarrolla sus actividades.