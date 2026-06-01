La Selección ya está completa en EEUU tras una noche marcada por fuertes tormentas

Con el correr de las horas, las advertencias se intensificaron y generaron preocupación tanto entre los habitantes de la ciudad como entre los periodistas que cubren la actividad del seleccionado argentino. Finalmente, el fenómeno no pasó a mayores y el tornado anunciado no llegó a producirse, aunque la tormenta provocó algunos daños en las inmediaciones del hotel donde se hospeda la delegación.

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Entre las consecuencias del temporal se registró la caída de parte de las lonas que cubrían el perímetro del predio y también de un pequeño árbol ubicado frente al establecimiento.

Superado el mal clima, el lunes amaneció con mejores condiciones meteorológicas y varios futbolistas aprovecharon para salir a los balcones del hotel y tomar aire libre. Allí se encontraron con hinchas argentinos, vecinos y curiosos que se acercaron para intentar ver de cerca a los campeones del mundo.

La jornada también marcó el inicio de los entrenamientos formales en territorio estadounidense. Con los 26 convocados ya presentes, Scaloni pudo disponer por primera vez del plantel completo para comenzar a delinear el equipo que afrontará los compromisos amistosos frente a Honduras y luego ante Islandia.

Además de la nómina principal, el cuerpo técnico decidió sumar a varios jóvenes futbolistas para acompañar los trabajos y ganar experiencia en el entorno de la Selección Mayor. Entre ellos se encuentran Agustín Giay, Nicolás Capaldo, Santiago Beltrán, Simón Escobar, Ignacio Ovando, Tomás Aranda y Joaquín Freitas.

Con el grupo completo y el mal tiempo ya superado, Argentina inicia oficialmente su preparación en Estados Unidos con la mira puesta en llegar de la mejor manera a la próxima Copa del Mundo.