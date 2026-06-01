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Con Lionel, la Selección argentina realiza su primer entrenamiento en Kansas

El cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni decidió que, por las altas temperaturas, el plantel se entrene por la tarde.

La Selección argentina realiza en estos momentos su primer entrenamiento en Kansas City, en el inicio formal de la preparación para el Mundial 2026, bajo una incesante temperatura calurosa que acompaña la tarde estadounidense.

El plantel conducido por Lionel Scaloni trabaja en el Compass Minerals National Performance Center, complejo utilizado habitualmente por el Sporting Kansas City de la MLS, con el objetivo de empezar a ajustar detalles de cara a los dos amistosos previos al debut mundialista.

La práctica se desarrolla en una jornada exigente desde lo climático: en Kansas City la temperatura actual ronda los 31 grados, con cielo soleado y una máxima prevista de 32°, un contexto que obliga al cuerpo técnico a regular cargas en el comienzo de la puesta a punto.

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Argentina llegó el domingo a Estados Unidos y este lunes puso primera en el búnker mundialista. El viernes, la delegación viajará a Texas, donde el sábado 6 enfrentará a Honduras en College Station, mientras que el martes 9 se medirá con Islandia en Auburn, Alabama.

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Luego de esos dos partidos preparatorios, el seleccionado nacional regresará a Kansas para continuar con los entrenamientos hasta el debut mundialista, previsto para el martes 16 de junio ante Argelia, también en Kansas City.

Scaloni inició la preparación con varios futbolistas en recuperación, entre ellos Leandro Paredes, Emiliano “Dibu” Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero, Julián Álvarez, Nicolás González, Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, por lo que los próximos días serán claves para evaluar la evolución física del grupo.

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