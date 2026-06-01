Con Lionel, la Selección argentina realiza su primer entrenamiento en Kansas

Argentina llegó el domingo a Estados Unidos y este lunes puso primera en el búnker mundialista. El viernes, la delegación viajará a Texas, donde el sábado 6 enfrentará a Honduras en College Station, mientras que el martes 9 se medirá con Islandia en Auburn, Alabama.

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Luego de esos dos partidos preparatorios, el seleccionado nacional regresará a Kansas para continuar con los entrenamientos hasta el debut mundialista, previsto para el martes 16 de junio ante Argelia, también en Kansas City.

Scaloni inició la preparación con varios futbolistas en recuperación, entre ellos Leandro Paredes, Emiliano “Dibu” Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero, Julián Álvarez, Nicolás González, Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, por lo que los próximos días serán claves para evaluar la evolución física del grupo.