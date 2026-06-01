Buscan intensamente a "Nina", una abuela de 77 años desaparecida

La última referencia concreta sobre su ubicación la sitúa alrededor de las 11:30 en el CIC del barrio Los Andes. De acuerdo con el relato de una vecina, la mujer ingresó al centro de salud con la intención de ser atendida, aunque no llevaba documentación y no logró reconocer a personas conocidas debido a su condición.

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Cuando los familiares llegaron al lugar para buscarla, Nina ya se había retirado y desde ese momento se perdió todo rastro.

Según la descripción aportada por sus allegados, la mujer es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,68 metros, tiene cabello canoso hasta los hombros y un lunar en la nariz. Al momento de desaparecer vestía un camperón o suéter azul, pantalón verde oscuro y zapatillas color rosa.

Durante toda la jornada familiares, vecinos y efectivos policiales realizaron recorridas y difundieron fotografías de la mujer con la esperanza de obtener información que permita localizarla sana y salva.

Cualquier dato sobre su paradero puede comunicarse de inmediato a los teléfonos 2644-577225 o 2646-250043, o bien dar aviso a la dependencia policial más cercana.