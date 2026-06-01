Buscan intensamente a "Nina", una abuela de 77 años desaparecida
Josefa "Nina" Gutiérrez, de 77 años, salió de su casa en Chimbas y no regresó. Padece Alzheimer y su familia pidió ayuda para encontrarla.
Josefa "Nina" Gutiérrez, de 77 años, salió de su casa en Chimbas y no regresó. Padece Alzheimer y su familia pidió ayuda para encontrarla.
La comunidad de Chimbas se encuentra movilizada por la desaparición de Josefa Gutiérrez, conocida por familiares y vecinos como "Nina". La mujer, de 77 años, salió este lunes de su vivienda y desde entonces no se tienen noticias sobre su paradero.
La situación genera una profunda preocupación debido a que la adulta mayor padece Alzheimer, una enfermedad que afecta su memoria y orientación. Según indicaron sus familiares, Nina reside en el barrio Virgen de Fátima, en la zona de Benavídez y Necochea, y suele realizar caminatas por los alrededores antes de regresar a su hogar. Sin embargo, esta vez no volvió.
La última referencia concreta sobre su ubicación la sitúa alrededor de las 11:30 en el CIC del barrio Los Andes. De acuerdo con el relato de una vecina, la mujer ingresó al centro de salud con la intención de ser atendida, aunque no llevaba documentación y no logró reconocer a personas conocidas debido a su condición.
Cuando los familiares llegaron al lugar para buscarla, Nina ya se había retirado y desde ese momento se perdió todo rastro.
Según la descripción aportada por sus allegados, la mujer es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,68 metros, tiene cabello canoso hasta los hombros y un lunar en la nariz. Al momento de desaparecer vestía un camperón o suéter azul, pantalón verde oscuro y zapatillas color rosa.
Durante toda la jornada familiares, vecinos y efectivos policiales realizaron recorridas y difundieron fotografías de la mujer con la esperanza de obtener información que permita localizarla sana y salva.
Cualquier dato sobre su paradero puede comunicarse de inmediato a los teléfonos 2644-577225 o 2646-250043, o bien dar aviso a la dependencia policial más cercana.