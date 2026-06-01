Proteccionistas sacaron de la casa de Barrelier a un dogo que estaba abandonado

Según informaron desde la organización, el perro presentaba un cuadro avanzado de desnutrición y abandono. Tras ser retirado de la propiedad fue trasladado para recibir atención veterinaria inmediata y comenzar un proceso de recuperación.

Como homenaje a la adolescente asesinada, los rescatistas decidieron llamarlo "Agosto". Desde la ONG explicaron que el nombre busca mantener viva la memoria de Agostina mientras el animal recibe una nueva oportunidad.

Una vez fuera de la vivienda, una médica veterinaria realizó una evaluación clínica completa y confirmó el delicado estado de salud del perro. Además de los controles físicos, se le practicaron estudios de sangre para determinar el tratamiento adecuado.

Embed - Asociación Civil Hocicos Felices Córdoba Capital on Instagram: " NECESITAMOS AYUDA PARA AGOSTO Mientras se realizaba la búsqueda de Agostina Vega, un Dogo Argentino hallado en la vivienda vinculada al principal sospechoso conmovió a toda Córdoba. Vecinos y proteccionistas denunciaron el estado en el que se encontraba y nos pidieron ayuda. Desde Hocicos Felices intervenimos y hoy se encuentra a resguardo en una guardería, recibiendo los cuidados que necesita. Fue evaluado por una veterinaria, quien confirmó un cuadro crítico de desnutrición y abandono. Se le realizó una revisión clínica completa y análisis de sangre para comenzar su recuperación. Necesitamos ayuda para afrontar los gastos de este caso. La guardería tiene un costo de $200.000, además de los gastos veterinarios, estudios y alimentación. Gracias @school_can_guarderia por recibir a Agosto, y por involucrarte tanto en esta misión. Podés colaborar con tu aporte en: HOCICOS.FELICES.CBA1 (A nombre de María de los Angeles Manubens) Cada aporte, cada difusión y cada gesto solidario puede ayudarlo a recuperarse y tener una nueva oportunidad." View this post on Instagram

Actualmente, el dogo permanece alojado en School Can, una guardería y centro de entrenamiento canino de Córdoba, donde especialistas supervisan su evolución y trabajan en su adaptación.

Desde la organización señalaron que durante los primeros días el animal mostró conductas defensivas y signos de estrés. Sin embargo, aclararon que se trata de reacciones habituales en perros que atravesaron situaciones de abandono o maltrato.

"Queremos darle tiempo para que se recupere, gane peso y pueda sentirse seguro. Luego evaluaremos su comportamiento con otros perros y con personas para determinar cuál será el mejor entorno para una futura adopción", explicaron desde Hocicos Felices.

Las imágenes difundidas recientemente muestran una evolución favorable. El perro ya comenzó a interactuar con otros animales y responde positivamente a los cuidados que recibe.

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Para afrontar los gastos veterinarios, los estudios médicos, la alimentación especial y la estadía, la ONG lanzó una campaña solidaria y solicitó colaboración económica a quienes deseen ayudar en la recuperación de "Agosto".

La historia del animal se convirtió en otro de los capítulos sensibles que dejó el caso Agostina Vega, una investigación que sigue sumando elementos mientras la Justicia intenta reconstruir lo ocurrido y determinar todas las responsabilidades detrás del crimen.