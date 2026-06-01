Las mujeres de la Selección tomaron partido entre Cami Mayan y Ailén Cova

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El golpe para Cami fue devastador: no solo perdió la relación, sino también su lugar en el círculo de las "mujeres del seleccionado" y la vida que había construido junto a él en Inglaterra. Esa ruptura la sumió en una depresión profunda que se agravó aún más cuando Ailén quedó embarazada de Alexis, y que derivó en que Cami, a través de su canal de stream, fuera ventilando de a poco intimidades y aspectos poco felicitables de su ex.

Ahora, con el Mundial a la vuelta de la esquina y Ailén Cova lista para sumarse al grupo en Estados Unidos como pareja oficial del campeón del mundo, la pregunta que todos se hacen es qué pasará cuando los dos bandos se encuentren cara a cara. Valu y Caro ya pusieron la pelota en movimiento. El partido de las mujeres del seleccionado acaba de comenzar.

¿Está todo mal entre Ailén Cova y la mamá de Alexis Mac Allister?

Fernanda Iglesias encendió la mecha en Puro Show (El Trece) al revelar que existiría una mala relación entre Ailén Cova y Silvina, la madre de Alexis Mac Allister. "Me dijeron que está bastante mal la relación Ailén Cova y la mamá de Alexis, hay mala relación", lanzó la panelista. Matías Vázquez aportó contexto clave: "Silvina es la representante, es una mujer que tiene mucha fuerza en la familia y cuando fue el quilombo con Cami Mayan tomó partido". Nancy Duré sumó que fue ella quien negoció aquella escandalosa separación del futbolista con su ex tras el Mundial Qatar 2022.

Ante la consulta del cronista del programa, Walter Leiva, que esperaba a la pareja en el Aeropuerto de Ezeiza —donde Alexis y Ailén partían de regreso a Inglaterra tras los amistosos de la Selección contra Mauritania y Zambia—, ambos optaron por el silencio total y siguieron su camino rumbo al avión sin dar ninguna declaración.

Tras esa actitud, Iglesias agregó un nuevo dato que complejiza aún más el panorama familiar: "Es divina la madre de él, lo que pasa es que hubo un rumor el año pasado de una infidelidad de Alexis y a partir de ahí algo pasó entre la madre de él y la mujer". Con el Mundial a días de comenzar y toda la familia Mac Allister a punto de reunirse en Estados Unidos, la interna promete dar que hablar.