Scaloni empieza a definir el equipo para Honduras en medio de las dudas físicas

Entre los casos que generan mayor atención aparecen Lionel Messi y Emiliano "Dibu" Martínez, aunque no son los únicos jugadores que están siendo monitoreados de cerca por los médicos de la Selección.

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Ante este escenario, Scaloni decidió ampliar el grupo de trabajo y convocó a siete futbolistas adicionales para acompañar los entrenamientos y estar disponibles ante cualquier eventualidad de último momento.

Los elegidos fueron Ignacio Ovando, marcador central de Rosario Central; Santiago Beltrán, arquero de River; Agustín Giay, lateral de Palmeiras; Nicolás Capaldo, mediocampista del Hamburgo; Tomás Aranda, volante de Boca; Joaquín Freitas, delantero de River; y Simón Escobar, lateral izquierdo de 16 años surgido de las divisiones inferiores de Vélez.

Mientras continúa la puesta a punto en Kansas City, el entrenador ya comenzó a probar variantes para el amistoso frente a Honduras. Ante la posibilidad de preservar a Dibu Martínez, la pelea por el arco estaría entre Juan Musso y Gerónimo Rulli.

En defensa, Agustín Giay o Nicolás Capaldo podrían ocupar el lateral derecho mientras Gonzalo Montiel termina de recuperarse plenamente. La zaga central estaría integrada por Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez, con Nicolás Tagliafico sobre el sector izquierdo.

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En el mediocampo, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Rodrigo De Paul aparecen como los principales candidatos para conformar la estructura central del equipo.

Más adelante, Giuliano Simeone tendría su oportunidad por el sector derecho, mientras que el puesto por la izquierda se disputaría entre Giovani Lo Celso y Thiago Almada. Como referencia ofensiva, Lautaro Martínez se perfila para ser el delantero titular.

De esta manera, una probable formación para enfrentar a Honduras sería con Musso o Rulli; Giay o Capaldo, Otamendi, Lisandro Martínez y Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández y Mac Allister; Giuliano Simeone, Lo Celso o Almada; y Lautaro Martínez.

Argentina debutará en el Mundial el 16 de junio frente a Argelia en Kansas City. Posteriormente se medirá con Austria el 22 de junio en Dallas y cerrará su participación en el Grupo J ante Jordania el 27 de junio.

Los próximos entrenamientos serán determinantes para que Scaloni termine de despejar dudas y defina el once que comenzará a mostrar las cartas de la Albiceleste rumbo a la defensa del título mundial.