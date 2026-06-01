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Luego de seis horas de búsqueda, encontraron a Nina sana y salva

La mujer de 77 años, que padece Alzheimer, había desaparecido al mediodía en Chimbas. Un remisero la reconoció en Santa Lucia y permitió un final feliz para su familia.

Momentos de angustia y desesperación vivió este lunes la familia de Josefa Gutiérrez, conocida por todos como "Nina", la mujer de 77 años que era intensamente buscada luego de desaparecer en Chimbas. Afortunadamente, tras más de seis horas sin noticias sobre su paradero, fue encontrada en buen estado de salud en el departamento Santa Lucía.

La adulta mayor, que padece Alzheimer, había sido vista por última vez alrededor del mediodía en inmediaciones de Ruta 40 y Benavídez, en Chimbas. Desde entonces, familiares, amigos y vecinos iniciaron una intensa búsqueda que rápidamente se viralizó a través de las redes sociales.

El alivio llegó durante la tarde cuando un remisero logró reconocerla mientras caminaba por la zona de calles Balcarce y San Lorenzo, en Santa Lucía, a varios kilómetros del lugar donde había sido vista por última vez.

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Según trascendió, el conductor la contuvo y dio aviso a sus familiares, permitiendo que la mujer pudiera reencontrarse con sus seres queridos. Pese a la extensa caminata que habría realizado, Nina fue hallada lúcida y sin presentar problemas de salud.

La noticia generó una gran alegría entre familiares y allegados, quienes durante toda la jornada habían compartido imágenes y pedidos de colaboración para localizarla. A través de las redes sociales, la familia confirmó el hallazgo y agradeció el apoyo recibido por la comunidad durante las horas de incertidumbre.

"Apareció Nina, la señora que era intensamente buscada. Se encuentra en excelente estado. La encontró un remisero en inmediaciones de calle Balcarce y San Lorenzo. Muchas gracias a todos los que ayudaron y compartieron la información. Dios los bendiga y sigamos ayudándonos como ciudadanos, como en esta oportunidad", expresaron.

El caso volvió a poner de manifiesto la importancia de la solidaridad de la comunidad y la rápida difusión de información en situaciones de emergencia, claves para que la historia tuviera un desenlace positivo.

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