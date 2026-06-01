Momentos de angustia y desesperación vivió este lunes la familia de Josefa Gutiérrez, conocida por todos como "Nina", la mujer de 77 años que era intensamente buscada luego de desaparecer en Chimbas. Afortunadamente, tras más de seis horas sin noticias sobre su paradero, fue encontrada en buen estado de salud en el departamento Santa Lucía.
Luego de seis horas de búsqueda, encontraron a Nina sana y salva
La mujer de 77 años, que padece Alzheimer, había desaparecido al mediodía en Chimbas. Un remisero la reconoció en Santa Lucia y permitió un final feliz para su familia.