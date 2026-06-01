Luego de seis horas de búsqueda, encontraron a Nina sana y salva

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Según trascendió, el conductor la contuvo y dio aviso a sus familiares, permitiendo que la mujer pudiera reencontrarse con sus seres queridos. Pese a la extensa caminata que habría realizado, Nina fue hallada lúcida y sin presentar problemas de salud.

La noticia generó una gran alegría entre familiares y allegados, quienes durante toda la jornada habían compartido imágenes y pedidos de colaboración para localizarla. A través de las redes sociales, la familia confirmó el hallazgo y agradeció el apoyo recibido por la comunidad durante las horas de incertidumbre.

"Apareció Nina, la señora que era intensamente buscada. Se encuentra en excelente estado. La encontró un remisero en inmediaciones de calle Balcarce y San Lorenzo. Muchas gracias a todos los que ayudaron y compartieron la información. Dios los bendiga y sigamos ayudándonos como ciudadanos, como en esta oportunidad", expresaron.

El caso volvió a poner de manifiesto la importancia de la solidaridad de la comunidad y la rápida difusión de información en situaciones de emergencia, claves para que la historia tuviera un desenlace positivo.