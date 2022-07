Allende: "Lo político es el principal problema del país"

En este contexto, manifestó que el problema político “comenzó desde que el presidente impulsa el tratamiento de la ley del aborto, creo que más que unir a los argentinos, profundizó más esta grieta, para colmo el tratamiento fue en pandemia. Todavía sigue latente esa división en la sociedad”.

“Durante la pandemia hubo gestos desde el mismo Ejecutivo que llevaron a cierto malestar de la población y quedó en evidencia en los resultados de las elecciones. Esto marcó esta crisis política”, destacó.

Por otro lado, marcó que “tenemos gabinete, pero lo que no tenemos son equipos, que todos respondan a una misma conducción. Cuando renunció Guzmán, estaba la oportunidad de que los cambios fuesen más profundos. Me parece que hay funcionarios que no cumplen el rol que deberían”, aseveró.