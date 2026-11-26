Se suman a esta experiencia: Praga, Perfumería Del Pilar, Heben, Espacio M, Rapsodia, Caro Cuore, Paula Cahen D'anvers, Ona Saez, Mimo&Co, Cheeky, Arredo, Olenka "Home&Deco", Meraky, Owoko, Indiastyle / Estancias, Grisino, Kevingston, Prototype, Bowen, Sarkany, Bensimon, Ana Allende Trust, Óptica Fornés, Selú, Devré, Portsaid, Ossa, Moda Shop, 47 Street, Simmons, Compañía de Juguetes, Atomik, Magnistore, Pandora, Tecnot, Sox, Cines Multiplex, Havanna, Café Martínez, Mokka, La Burguesía, Rocco Sin TACC, El Palacio de la Milanesa, Portho y McDonald's.

Programa de actividades

Viernes 27 de noviembre

19 hs | Charla sobre los 12 pilares para tener un vínculo saludable, a cargo de la psicóloga Luciana Quiroga (patio de comidas).

Charla sobre los 12 pilares para tener un vínculo saludable, a cargo de la psicóloga Luciana Quiroga (patio de comidas). 20:30 hs | Desfile de Cápsulas, a cargo de Soledad Tassi (sector Havanna).

Desfile de Cápsulas, a cargo de Soledad Tassi (sector Havanna). 21:30 hs | Show en vivo de la banda Rumba Camión (patio de comidas).

Sábado 28 de noviembre

19 a 21 hs | Estación Express de Asesoramiento de Imagen, a cargo de Soledad Tassi (acceso principal).

Estación Express de Asesoramiento de Imagen, a cargo de Soledad Tassi (acceso principal). 20 a 22 hs | Sunset en la terraza, con Marcos Más como DJ invitado (1er piso).

Sunset en la terraza, con Marcos Más como DJ invitado (1er piso). 22 hs | Show de King Of Banana (patio de comidas).

Domingo 29 de noviembre

19 a 21 hs | Taller para niños: "Creá tu cinta de baile + coreo". Además, Glotología: "¡Llevate tu personaje!" (patio de comidas).

Un fin de semana único

Entre beneficios, música, moda y propuestas para los más chicos, Espacio San Juan Shopping invita a toda la comunidad a pasar un fin de semana único: caminar, descubrir, compartir una charla, disfrutar de un show, tomar algo con amigos y aprovechar los descuentos de las marcas que más gustan.

Para enterarse de todas las novedades de los Black Shopping Days, y de todo lo que pasa en el shopping, hay que seguir a Espacio San Juan Shopping en Instagram: @espaciosanjuanshopping.

Black Shopping Days. Descuentos que se viven en movimiento.

Del 27 al 29 de noviembre, en Espacio San Juan Shopping.