La comunicación no precisó qué tareas se realizarán en el lugar ni estableció un horario de reapertura. Los turistas que tenían previsto visitar el atractivo deberán reprogramar sus recorridos.

La investigación por el accidente que dejó siete muertos

El siniestro ocurrió el 29 de julio y provocó la muerte de los siete ocupantes de un helicóptero Bell 412 EP perteneciente a la empresa JASFLY S.A. Entre las víctimas había funcionarios provinciales, personal de seguridad y brigadistas.

Las nuevas actuaciones se desarrollarán en la zona donde se produjo el impacto, a casi cuatro meses de la tragedia. Según información publicada el 6 de noviembre, la investigación contemplaba la intervención de especialistas de Gendarmería Nacional para realizar tareas en el terreno y avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido durante el vuelo.

El cierre de este viernes permitirá desarrollar esas diligencias sin circulación de visitantes en el parque.