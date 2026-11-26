El Parque Provincial Ischigualasto permanecerá cerrado al público este viernes 27 de noviembre debido a nuevas diligencias relacionadas con la investigación del accidente de helicóptero ocurrido en julio en la Quebrada de la Chilca, Valle Fértil. La medida impedirá el ingreso de turistas durante toda la jornada.
Ischigualasto cerrará sus puertas por pericias sobre el accidente del helicóptero
El Parque Provincial Ischigualasto permanecerá cerrado al público este viernes 27 de noviembre por actuaciones vinculadas con la investigación del accidente aéreo de julio, en el que murieron siete personas. Los visitantes deberán reprogramar sus recorridos.