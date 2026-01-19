La investigación por la muerte de Tiziano Araoz, el adolescente de 13 años que murió ahogado el pasado sábado en el canal Benavídez, continúa sin arrojar resultados concluyentes. A pesar del intenso trabajo de la UFI Delitos Especiales, el fiscal Francisco Nicolía admitió que, tras casi dos días de tareas, aún no hay datos concretos que permitan reconstruir los últimos minutos del menor.
Caso Tiziano: la Justicia aún no puede determinar cómo cayó al canal
A casi 48 horas del hallazgo del cuerpo, los investigadores intentan identificar al grupo que acompañaba al menor de 13 años. El fiscal Francisco Nicolía confirmó que no hay precisiones sobre si se trató de un accidente o un empujón.