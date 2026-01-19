"
Caso Tiziano: la Justicia aún no puede determinar cómo cayó al canal

A casi 48 horas del hallazgo del cuerpo, los investigadores intentan identificar al grupo que acompañaba al menor de 13 años. El fiscal Francisco Nicolía confirmó que no hay precisiones sobre si se trató de un accidente o un empujón.

La investigación por la muerte de Tiziano Araoz, el adolescente de 13 años que murió ahogado el pasado sábado en el canal Benavídez, continúa sin arrojar resultados concluyentes. A pesar del intenso trabajo de la UFI Delitos Especiales, el fiscal Francisco Nicolía admitió que, tras casi dos días de tareas, aún no hay datos concretos que permitan reconstruir los últimos minutos del menor.

Tiziano, quien era oriundo del barrio Aramburu, desapareció el sábado mientras se encontraba en las inmediaciones del cauce. Su cuerpo fue hallado sin vida horas después, pero el trasfondo de su caída sigue siendo un misterio para las autoridades y un doloroso interrogante para su familia.

Las dudas sobre el entorno y la caída

Uno de los puntos clave que desvela a los investigadores es la identidad de las personas que acompañaban a Tiziano. Según informaron fuentes policiales, el adolescente estaba con un grupo de chicos al momento del hecho, pero la familia de la víctima manifestó no conocer a ninguno de ellos.

Existen dos hipótesis principales que la Justicia intenta confirmar o descartar:

  • El presunto empujón: Versiones preliminares indicaron que alguien podría haberlo empujado al agua, pero hasta el momento no hay testimonios ni pruebas que den certeza a esta teoría.

  • Accidente por caída: Se investiga si el menor perdió el equilibrio de manera accidental.

Un detalle clave: la vestimenta

Un dato que llamó la atención de los peritos y que orienta la investigación hacia una caída involuntaria es que el menor fue encontrado con su remera puesta. Este detalle hace dudar a los investigadores de que Tiziano se haya estado bañando voluntariamente en el canal, reforzando la idea de que su ingreso al agua fue repentino e inesperado.

