Caso Tiziano: la Justicia aún no puede determinar cómo cayó al canal

Tiziano, quien era oriundo del barrio Aramburu, desapareció el sábado mientras se encontraba en las inmediaciones del cauce. Su cuerpo fue hallado sin vida horas después, pero el trasfondo de su caída sigue siendo un misterio para las autoridades y un doloroso interrogante para su familia.

CANAL

Las dudas sobre el entorno y la caída

Uno de los puntos clave que desvela a los investigadores es la identidad de las personas que acompañaban a Tiziano. Según informaron fuentes policiales, el adolescente estaba con un grupo de chicos al momento del hecho, pero la familia de la víctima manifestó no conocer a ninguno de ellos.