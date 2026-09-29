Poder Judicial: reprogramaron la prueba que se suspendió por el Zonda

*Jueves 24 de Septiembre, 14.45 h, pasa al Martes 6 de Octubre a las 12 h.

*Jueves 24 de Septiembre, 15.15 h, pasa al Martes 6 de Octubre a las 12.30 h.

*Jueves 24 de Septiembre, 15.45 h, pasa al Martes 6 de Octubre a las 13 h.

*Jueves 24 de Septiembre, 16.15 h, pasa al Martes 6 de Octubre a las 13.30 h.

*Jueves 24 de Septiembre, 16.45 h, pasa al Martes 6 de Octubre a las 14 h.

Se recuerda que el cronograma con el listado completo de inscriptos para la prueba de Dactilografía en la Primera Circunscripción Judicial se encuentra publicado en la página web oficial del Poder Judicial de San Juan (link al Cronograma: https://www.jussanjuan.gov.ar/ingreso2026/dactilografia/).