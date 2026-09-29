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Poder Judicial: reprogramaron la prueba que se suspendió por el Zonda

El Poder Judicial reprogramó la prueba de dactilografía que se suspendió el 24 de septiembre para el próximo 6 de octubre. El cronograma.

El Poder Judicial de San Juan informa que se reprogramó para el martes 6 de octubre de 2026 el cronograma de las personas inscriptas en el Concurso de Aspirantes para Ingresar al Poder Judicial de San Juan en la Primera Circunscripción Judicial que debían realizar la prueba de Dactilografía el jueves 24 de septiembre en horario vespertino (los turnos afectados entre las 14.15 h y las 16.45 h), a quienes se les debió suspender la evaluación por el fenómeno climático ocurrido por el viento Zonda.

A continuación, la reprogramación:

*Jueves 24 de Septiembre, 14,15 h, pasa al Martes 6 de Octubre a las 11.30 h.

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*Jueves 24 de Septiembre, 14.45 h, pasa al Martes 6 de Octubre a las 12 h.

*Jueves 24 de Septiembre, 15.15 h, pasa al Martes 6 de Octubre a las 12.30 h.

*Jueves 24 de Septiembre, 15.45 h, pasa al Martes 6 de Octubre a las 13 h.

*Jueves 24 de Septiembre, 16.15 h, pasa al Martes 6 de Octubre a las 13.30 h.

*Jueves 24 de Septiembre, 16.45 h, pasa al Martes 6 de Octubre a las 14 h.

Se recuerda que el cronograma con el listado completo de inscriptos para la prueba de Dactilografía en la Primera Circunscripción Judicial se encuentra publicado en la página web oficial del Poder Judicial de San Juan (link al Cronograma: https://www.jussanjuan.gov.ar/ingreso2026/dactilografia/).

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