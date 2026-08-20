Adiós al papeleo: fiscales, con acceso a cámaras del CISEM y datos policiales en tiempo real

Esto permitirá que los fiscales puedan consultar directamente las imágenes vinculadas a una investigación, sin tener que iniciar el circuito de pedidos, resguardo, extracción y posterior entrega que hasta ahora podía demorar varios días.

El sistema también contempla el acceso a los Legajos Digitales de la Policía, el Módulo de Detenidos y Alojados, los Depósitos Judiciales Digitales y los informes del Laboratorio Informático Forense.

Un solo legajo para cada investigación

Otro de los objetivos es que el Legajo Fiscal Digital se convierta progresivamente en el repositorio central de cada investigación penal. Allí podrán concentrarse las actuaciones generadas por la Policía y Seguridad junto con las medidas y documentos producidos por las distintas unidades fiscales.

La integración permitirá además generar estadísticas sobre el recorrido de cada causa, desde la intervención policial inicial hasta las decisiones posteriores de la Fiscalía.

El acceso a la información tendrá controles de seguridad y trazabilidad. Cada consulta quedará registrada con el usuario, organismo, fecha, hora y finalidad, de manera que pueda determinarse quién ingresó a determinado dato o evidencia.

La primera etapa de implementación alcanzará al fuero Penal de la Primera y Segunda Circunscripción Judicial, dentro del sistema acusatorio.

El objetivo final es que Policía, Seguridad y Fiscalía puedan trabajar sobre información compartida, reducir trámites y acelerar la respuesta frente a los delitos, especialmente en investigaciones que requieren revisar rápidamente cámaras, registros policiales y evidencia digital.