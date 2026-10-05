Cómo limpiar el cristal del horno cuando sigue oscuro y la esponja no logra quitar las manchas

Por qué el cristal del horno permanece oscuro aunque se haya limpiado

Durante la cocción, pequeñas cantidades de grasa, alimentos y otros residuos pueden alcanzar el interior de la puerta.

Si no se eliminan, los siguientes ciclos de calentamiento pueden hacer que esos restos se adhieran con mayor firmeza a la superficie, hasta formar manchas marrones o negras difíciles de retirar con una limpieza rápida.

El problema suele resultar especialmente visible alrededor del perímetro

Mientras el centro del vidrio es una superficie amplia y accesible, los bordes quedan junto al marco y las juntas. Una esponja puede limpiar perfectamente la zona central y, sin embargo, no alcanzar la suciedad acumulada unos milímetros más allá.

¿Cómo limpiar el cristal oscuro con bicarbonato y agua?

Antes de comenzar, el horno debe estar completamente frío y conviene consultar el manual del fabricante. Algunos acabados, revestimientos, vidrios y componentes de la puerta requieren métodos específicos.

Materiales necesarios:

Bicarbonato de sodio.

de sodio. Agua.

Un recipiente pequeño.

pequeño. Paño de microfibra.

Esponja suave no abrasiva.

suave no abrasiva. Un paño fino para los bordes.

Paso a paso:

Mezclá una pequeña cantidad de bicarbonato con agua hasta obtener una pasta.

con hasta obtener una Aplicala únicamente sobre las manchas compatibles con este método, sin saturar juntas ni aberturas.

únicamente sobre las compatibles con este método, sin saturar juntas ni aberturas. Dejá actuar unos minutos para ayudar a desprender los residuos.

unos minutos para ayudar a desprender los residuos. Pasá suavemente una esponja no abrasiva o un paño.

no abrasiva o un paño. Retirá completamente la pasta con un paño húmedo.

completamente la con un paño húmedo. Repetí el procedimiento si todavía quedan restos, en lugar de aumentar bruscamente la fuerza.

si todavía quedan restos, en lugar de aumentar bruscamente la fuerza. Secá finalmente el cristal.

No hace falta combinar bicarbonato con otros productos. Agregar vinagre u otros limpiadores no garantiza mejores resultados y puede ser incompatible con determinados materiales.

No conviene aflojar tornillos, retirar juntas ni forzar los cristales simplemente para intentar alcanzar la suciedad.

Cómo llegar a la suciedad acumulada junto al marco

Cuando la mancha está pegada al borde, cambiar de herramienta puede resultar más efectivo que continuar frotando el centro.

Un paño fino de microfibra permite acercarse mejor a las esquinas. Si el diseño de la puerta lo permite, puede envolverse alrededor de una herramienta plana, roma y no cortante para ganar alcance.

El objetivo es utilizarla únicamente como soporte para el paño, sin raspar el vidrio, introducirla a la fuerza debajo de las juntas ni hacer palanca sobre el marco.

Si para alcanzar una mancha es necesario deformar una junta o desmontar una pieza, conviene detenerse y consultar las instrucciones específicas del aparato.

Qué elementos no conviene utilizar sobre el vidrio del horno

Una mancha quemada puede generar la tentación de recurrir a algo más agresivo, pero eliminarla a cualquier precio puede transformar un problema de limpieza en un daño permanente.

Conviene evitar, salvo indicación expresa del fabricante:

Lana de acero.

Estropajos muy abrasivos.

Cuchillos u otros objetos afilados.

Herramientas utilizadas para raspar a la fuerza.

Productos incompatibles con el vidrio, revestimientos o juntas.

Mezclas improvisadas de diferentes limpiadores.

Revisar periódicamente la cara interior de la puerta también permite detectar depósitos.

Si la franja oscura parece estar detrás del vidrio accesible y no cambia después de limpiarlo, seguir frotando no servirá. Antes de aplicar más producto o presión, conviene comprobar si la suciedad está entre los paneles y qué procedimiento establece el fabricante para acceder a esa zona.