Ingreso a los preuniversitarios de la UNSJ: cuándo es el examen y qué cambia

La medida modifica un esquema que durante años llevó a los aspirantes a rendir las dos materias en jornadas consecutivas. Desde la UNSJ explicaron a sanjuan8, que la decisión fue analizada principalmente desde la experiencia de los propios estudiantes y la carga de ansiedad que implica atravesar dos días seguidos de evaluación.

Un solo día, pero con las mismas exigencias

La estructura académica del examen no cambiará. Los alumnos tendrán la misma carga horaria para cada prueba y los mismos contenidos previstos anteriormente. La diferencia estará en que ambas evaluaciones se concentrarán el mismo día.

Primero será el turno de Lengua. Luego habrá un intervalo de 30 minutos antes de comenzar Matemática. Ese momento estará coordinado por profesores de Educación Física y profesionales de los gabinetes escolares, con la intención de que los estudiantes puedan distenderse antes de afrontar la segunda instancia.

Gisela Suligoy explicó a este diario, que el objetivo es evitar que los chicos atraviesen dos veces la misma situación de tensión y que puedan concentrar el esfuerzo en una única jornada.

Además, la comisión académica que trabaja en la elaboración de las evaluaciones recibió una indicación específica: revisar la extensión de las consignas para que los estudiantes tengan un margen de tiempo suficiente para resolverlas.

Esto no implica reducir el nivel de dificultad ni eliminar contenidos. La intención es que los ejercicios puedan ser más breves y permitan aprovechar mejor el tiempo disponible.

La modificación no responde únicamente a una cuestión vinculada con los estudiantes. La UNSJ también tuvo en cuenta el operativo que implica movilizar a los aspirantes y sus familias hacia las sedes de examen.

Cada año, el ingreso reúne a cerca de 1.900 aspirantes, muchos de ellos provenientes de departamentos alejados. Si se considera el acompañamiento de padres y familiares, la jornada implica el traslado y concentración de alrededor de 4.000 personas.

Por eso, desde la Universidad consideran que concentrar las evaluaciones en un solo día también permitirá reducir traslados y reorganizaciones familiares, especialmente para quienes llegan desde otros puntos de la provincia.

El examen mantendrá como sedes a la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento y la Escuela de Comercio Libertador General San Martín.

Después de la evaluación comenzará otra etapa del proceso, que incluirá la publicación de resultados, la posibilidad de realizar la muestra de los exámenes y la posterior elección de la escuela para quienes hayan logrado ingresar.

La UNSJ todavía debe difundir el tríptico oficial con la totalidad de la información destinada a los aspirantes y sus familias.

Mientras tanto, desde los Cursos de Nivelación trabajan en otra herramienta destinada a preparar a los estudiantes: un simulacro de examen que permitirá conocer de antemano la modalidad y dinámica que encontrarán el 30 de noviembre.

Así, el ingreso a los preuniversitarios de la UNSJ avanza hacia un esquema diferente al de años anteriores, con una jornada única de evaluación y una organización pensada para reducir el impacto que el proceso genera tanto en los estudiantes como en sus familias.