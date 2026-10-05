Atacaron a una mujer para robarle y detuvieron a "El Chancho Peludo"

La situación fue advertida por el operador del CISEM, que rápidamente transmitió la descripción de los sospechosos a los efectivos que trabajaban en la zona.

Según la información aportada, los autores eran conocidos por sus apodos como “Jeremías” y “Chancho Peludo” y habían escapado hacia el sur. Además, se aportaron detalles de la ropa que llevaban: uno vestía de morado y el otro de blanco.

Con esa información, los policías comenzaron la búsqueda y encontraron a un joven que coincidía con las características aportadas. Fue identificado como Olmos Ruiz, de 21 años, conocido en el ambiente delictivo como “El Chancho Peludo”.

El joven fue detenido y quedó vinculado a la investigación por el robo. Ahora los investigadores intentan establecer qué grado de participación tuvo en el ataque y avanzar en la búsqueda del segundo sospechoso.

Entre 2018 y 2021, Olmos registró múltiples ingresos a comisarías de Rawson y Pocito por distintos delitos contra la propiedad, entre ellos robos calificados —con utilización de armas de fuego y armas blancas— y hurtos cometidos en la vía pública y en viviendas.

Por esos hechos fue juzgado y recibió una condena de cumplimiento efectivo, tras lo cual quedó alojado en el Servicio Penitenciario Provincial de Chimbas.

A comienzos de 2022, mientras cumplía esa condena, obtuvo el beneficio de salidas transitorias, pero no regresó al penal en la fecha establecida y pasó a ser considerado prófugo de la Justicia. Según los antecedentes aportados, se instaló de manera clandestina en las inmediaciones del barrio Teresa de Calcuta, en Pocito, desde donde habría continuado vinculado a distintos hechos delictivos mientras era buscado.

En mayo de 2022, su nombre volvió a aparecer relacionado con una seguidilla de asaltos cometidos en los accesos de la zona norte de Pocito, donde las víctimas eran principalmente choferes y pasajeros de colectivos.

El episodio más violento ocurrió el 18 de mayo, cuando Olmos, junto a un cómplice conocido como “El Chiquitín”, habría abordado un colectivo de la empresa Mayo, amenazado con un arma de fuego a los presentes y robado las pertenencias de dos pasajeras.

Durante el asalto, el chofer fue brutalmente golpeado en la cabeza con la culata del arma. Esa misma noche, efectivos de la Comisaría Sexta desplegaron un operativo cerrojo en el barrio Teresa de Calcuta y lograron detener a Olmos y a su cómplice, quienes fueron trasladados a los calabozos de la Central de Policía.

Cuatro años después, el mismo apodo vuelve a aparecer en una investigación policial, aunque ahora por un episodio diferente: el ataque a una mujer y el robo de su bicicleta.

Por el momento, la causa continúa en etapa investigativa y resta determinar si hubo una segunda persona involucrada y dónde terminó el rodado sustraído.