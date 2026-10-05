Pidió un Uber en Capital, llegó a Chimbas y terminó robándole al chofer

Una vez que llegaron al destino, el pasajero se habría alterado y le arrebató al conductor su teléfono celular Motorola G15. Después del robo, escapó del lugar. El chofer dio aviso sobre lo ocurrido y la información fue comunicada a los efectivos de la casilla policial Centenario Oeste.

Personal del Comando Radioeléctrico Norte, que se encontraba realizando recorridas por el cuadrante, fue alertado sobre el robo y comenzó la búsqueda del sospechoso. Los efectivos lograron interceptar y aprehender al hombre señalado como autor del arrebato.

Por el hecho tomó intervención la UFI Delitos contra la Propiedad, que quedó a cargo de las actuaciones para determinar las circunstancias del robo y la situación procesal del aprehendido.