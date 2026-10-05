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Pidió un Uber en Capital, llegó a Chimbas y terminó robándole al chofer

El pasajero habría esperado a llegar al barrio Conjunto N°13 para arrebatarle el teléfono al conductor y escapar. La Policía logró interceptarlo poco después durante un operativo en la zona.

Un viaje que parecía terminar como cualquier otro terminó en un robo en Chimbas. Un chofer de Uber de 57 años denunció que el pasajero al que había trasladado desde Capital le arrebató el teléfono celular cuando llegaron a destino y escapó. El sospechoso fue aprehendido minutos después por personal policial.

El episodio ocurrió en calle Centenario, a la altura del barrio Agua Negra, cuando el conductor llegó con el pasajero hasta el sector indicado.

Según relató el damnificado, había tomado al pasajero, identificado como Ponce, de 41 años, en inmediaciones de Mitre y General Acha, en Capital. El hombre le pidió que lo llevara hasta el barrio Conjunto N°13.

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Una vez que llegaron al destino, el pasajero se habría alterado y le arrebató al conductor su teléfono celular Motorola G15. Después del robo, escapó del lugar. El chofer dio aviso sobre lo ocurrido y la información fue comunicada a los efectivos de la casilla policial Centenario Oeste.

Personal del Comando Radioeléctrico Norte, que se encontraba realizando recorridas por el cuadrante, fue alertado sobre el robo y comenzó la búsqueda del sospechoso. Los efectivos lograron interceptar y aprehender al hombre señalado como autor del arrebato.

Por el hecho tomó intervención la UFI Delitos contra la Propiedad, que quedó a cargo de las actuaciones para determinar las circunstancias del robo y la situación procesal del aprehendido.

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