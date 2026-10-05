Un viaje que parecía terminar como cualquier otro terminó en un robo en Chimbas. Un chofer de Uber de 57 años denunció que el pasajero al que había trasladado desde Capital le arrebató el teléfono celular cuando llegaron a destino y escapó. El sospechoso fue aprehendido minutos después por personal policial.
Pidió un Uber en Capital, llegó a Chimbas y terminó robándole al chofer
El pasajero habría esperado a llegar al barrio Conjunto N°13 para arrebatarle el teléfono al conductor y escapar. La Policía logró interceptarlo poco después durante un operativo en la zona.