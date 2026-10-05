El Vaticano publicará "El Diario personal del papa Francisco": cuándo saldrá

¿Cuándo se publicará el Diario personal del papa Francisco?

La Libreria Editrice Vaticana lo publicará el 24 de noviembre. El libro se distribuirá en 94 países y aparecerá en cinco idiomas:

Italiano: Libreria Editrice Vaticana.

Español, inglés y portugués: las respectivas sedes de Penguin Random House.

Francés: Editions Albin Michel.

La fecha de salida es posterior al viaje que el papa León XIV tiene previsto hacer por Argentina, con escalas también en Uruguay y Perú.

¿Qué período abarcan los apuntes del Diario?

El Diario reúne las notas que Bergoglio escribió desde el 20 de diciembre de 1992 hasta el 18 de agosto de 2024.

Andrea Tornielli, director editorial del Dicasterio para la Comunicación, afirmó que están "muy honrados" de publicar el texto. Agregó que creen que lectores de todo el mundo sabrán apreciarlo y que permitirá conocer aún más la interioridad del Pontífice argentino.

Lorenzo Fazzini, responsable editorial de la Libreria Editrice Vaticana, señaló que la editorial está al servicio de la difusión de las palabras de los papas a nivel internacional. Recordó que este año se ocupó de publicar y difundir los escritos de Robert F. Prevost, hoy papa León XIV, de cuando era prior general de los agustinos, reunidos en el libro "Libres bajo la gracia", ya publicado en varios idiomas.

Fazzini manifestó además su satisfacción por poner pronto a disposición de los lectores, en Italia y a través de distintos editores en todo el mundo, estas páginas personales de Francisco, presentadas en un libro redactado por uno de sus más cercanos colaboradores.