Pericia de videos, nuevos testigos y otra marcha: a dos semanas del crimen de Uriel

El objetivo es ordenar y analizar las imágenes disponibles para intentar reconstruir, con la mayor precisión posible, la secuencia de la pelea: cómo comenzó, qué ocurrió durante el enfrentamiento, cómo Uriel recibió la herida que terminó con su vida y qué pasó con su hermano mellizo, que también resultó lesionado esa noche. El miércoles, ese material será exhibido a todas las partes.

La importancia de esta prueba está también en contrastar los videos con las distintas versiones y testimonios que se fueron incorporando al expediente. Si las imágenes muestran algo diferente a lo que los involucrados declararon, la Justicia tendrá elementos concretos para avanzar.

En paralelo, esta semana uno de los dos adolescentes detenidos e imputados en la causa decidió ampliar su declaración ante la jueza Camus. El joven, que inicialmente se había abstenido de hablar, presentó su versión a pedido de su defensa. Negó haber participado tanto de la agresión al hermano mellizo de Uriel como del homicidio.

Ambos adolescentes imputados permanecen alojados en el Centro de Admisión y Derivación de Santa Lucía.

El primero de ellos quedó vinculado inicialmente bajo la figura de homicidio en riña.

El segundo, también bajo esa misma figura, es el que ahora decidió hablar. La figura de homicidio en riña implica que la Justicia todavía está determinando el grado de participación individual de cada uno en el desenlace fatal.

Este lunes, la jueza recibió a la defensa de la familia de Uriel para escuchar sus inquietudes y los próximos pasos que proponen desde ese sector.

El viernes están previstas tres declaraciones testimoniales, instancia que podría ampliarse si la familia aporta nuevos testigos.

Este viernes 9 de octubre a las 19, familiares, amigos y allegados se concentrarán en Plaza 25 de Mayo para pedir justicia. La convocatoria incluye un paso por la Catedral, un lugar significativo para la familia porque Uriel asistía a un colegio parroquial.

"No vamos a descansar hasta que se haga justicia", expresaron desde el entorno de Uriel al convocar a la movilización.

Javier Ríos, papá del adolescente, pidió el acompañamiento de la comunidad: "Pedimos de corazón que se puedan unir a nuestro pedido de justicia". La marcha coincide con el mismo día en que están previstas las declaraciones testimoniales, convirtiendo al viernes en la jornada más cargada de la semana para la causa.

La familia de Uriel también llegó en los últimos días a la Legislatura para reclamar por un nuevo Código Procesal Penal Juvenil, reclamo que fue recogido por el vicegobernador Fabián Martín, quien anticipó que "pronto habrá novedades".