Altar reportó más cobre y oro para ampliar el proyecto en Calingasta

Un depósito de pórfido que amplía sus fronteras geológicas

Los trabajos de perforación formaron parte de la campaña orientada a verificar la continuidad lateral y la profundidad del recurso en Altar, un yacimiento de pórfido de cobre y oro situado en el departamento Calingasta, a pocos kilómetros del límite internacional con Chile. La información aportada por la operadora demostró no solo la presencia de mineralización en profundidad, sino también el descubrimiento de sectores mineralizados que permanecían desconocidos en las campañas previas.

Junto al pozo principal, la minera canadiense detalló otros valores significativos obtenidos en la misma fase de trabajos.

Asimismo, en otras de las perforaciones arrojaron resultados positivos para el modelo geológico del proyecto. La consistencia de estos datos permite confirmar la continuidad del sistema mineral en varias direcciones y consolida la conexión entre los sectores Altar Central y Altar Este.

Avances técnicos e impacto económico para el desarrollo provincial

El proyecto Altar integra el grupo de grandes emprendimientos de cobre ubicados en la cordillera sanjuanina que buscan posicionar a la Argentina como un proveedor de relevancia en el mercado internacional de metales básicos. La reducción de la incertidumbre geológica que aportan estos pozos continuos de más de mil metros resulta clave para acelerar las fases de factibilidad técnica y económica exigidas por los inversores internacionales.

Desde el punto de vista operativo, Aldebaran posee la opción de incrementar su participación hasta el 80% en la propiedad del yacimiento mediante la ejecución de acuerdos de exploración y gasto comprometido con la firma Sibanye-Stillwater. La dirección ejecutiva de la compañía destacó que los valores recabados durante la última temporada servirán como base fundamental para actualizar la estimación oficial de recursos minerales del yacimiento, paso previo indispensable para definir el diseño conceptual de la futura operación minera.

La presencia de leyes atractivas iniciadas a escasa profundidad resulta un factor decisivo para el planteamiento del negocio. Este tipo de configuración geométrica favorece la proyección de esquemas de minado iniciales de menor costo relativo, optimizando el retorno financiero en las primeras etapas de producción cuando el proyecto logre completar las instancias de evaluación ambiental y financiamiento.