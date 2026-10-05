Susana Laciar acompañó a FundaME en la jornada solidaria de "Trenzando Voluntades"

La convocatoria superó las expectativas iniciales al registrar un balance final de 20 kilos de cabello y 81 cortes realizados, material que permitirá la confección de 20 pelucas. Al respecto, Laciar valoró el compromiso social reflejado en la jornada: "Trenzando Voluntades no habla solamente de donar cabello. Habla de donar tiempo, esperanza y de entender que una comunidad puede hacer algo por alguien que quizás ni siquiera conoce", expresó la intendente.

Asimismo, desde la Municipalidad de la Capital resaltaron el trabajo sostenido de FundaME junto al aporte de peluqueros, familias y entidades como Somos 100, Alessi Hairdressing, Nutrición en Vivo y Fundación Modo de Vida. "Cuando las instituciones, los voluntarios, las familias y el Estado trabajamos juntos, podemos hacer más", concluyó la jefa distrital, reafirmando el acompañamiento municipal a las iniciativas que promueven la solidaridad y la participación comunitaria.