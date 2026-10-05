La intendente de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar, acompañó la tercera edición de “Trenzando Voluntades”, la iniciativa solidaria de FundaME que convoca a la comunidad a donar cabello para fortalecer el Banco de Pelucas destinado a personas en tratamiento oncológico. Durante el encuentro, la jefa comunal compartió la jornada junto a las voluntarias que decidieron cortarse el pelo y sumarse a la propuesta.
Susana Laciar acompañó a FundaME en la jornada solidaria de "Trenzando Voluntades"
La intendente de la Capital destacó el trabajo articulado en la campaña que recolectó 20 kilos de cabello y 81 cortes, insumos con los que se confeccionarán 20 pelucas para pacientes oncológicos.