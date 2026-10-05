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Argentina le ganó 5-0 a Chile en el cuadrangular previo al Mundial

La Selección de hockey sobre patines aplastó a Chile con dos goles de Rampulla y tantos de Ordóñez, Martínez y Mena. El miércoles vuelve a jugar ante Italia antes de viajar a Paraguay.

El Estadio Aldo Cantoni fue una fiesta y la Selección Argentina de hockey sobre patines respondió al calor del público sanjuanino con una goleada 5-0 ante Chile en el cuadrangular internacional que sirve de preparación antes de los World Skate Games Asunción 2026.

Con jerarquía, contundencia y buen juego, el equipo dirigido por José Luis Páez dejó una clara señal de cara al Mundial que arranca el 10 de octubre en Paraguay.

También anotaron Lucas Ordóñez, Lucas Martínez —mendocino que defiende los colores del Bassano de Italia— y Ezequiel Mena, del Porto. En el arco, Constantino Acevedo, arquero del Benfica, fue una muralla que Chile no pudo vulnerar en ningún momento.

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El certamen reúne a Argentina, Chile, Italia y Angola en el Cantoni como última puesta a punto antes del Mundial. Canal 8 está presente en la cobertura de los World Skate Games, con producción y televisación por su pantalla para que los sanjuaninos puedan seguir cada detalle del camino albiceleste.

El cuadrangular cierra este miércoles 7 de octubre con una jornada doble que promete otro gran espectáculo en el Cantoni. A las 19:30 se medirán Angola y Chile, y a las 21:30 será el turno de Argentina vs. Italia, el último ensayo antes del viaje a Paraguay.

La Selección emprenderá el viernes el viaje hacia Asunción, donde ya tiene marcado su recorrido en la fase de grupos de los World Skate Games 2026:

El lunes 12 de octubre a las 17:45 debutará ante Francia. El martes 13 a las 20:00 enfrentará a Angola, y el miércoles 14 a las 20:00 cerrará el grupo ante Chile, rival al que esta noche aplastó sin contemplaciones.

Con el Cantoni encendido y una goleada que dejó buenas sensaciones, la Albiceleste se va de San Juan con el tanque lleno y la ilusión de volver a conquistar el título mundial en Paraguay.

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