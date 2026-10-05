Argentina le ganó 5-0 a Chile en el cuadrangular previo al Mundial

El certamen reúne a Argentina, Chile, Italia y Angola en el Cantoni como última puesta a punto antes del Mundial. Canal 8 está presente en la cobertura de los World Skate Games, con producción y televisación por su pantalla para que los sanjuaninos puedan seguir cada detalle del camino albiceleste.

El cuadrangular cierra este miércoles 7 de octubre con una jornada doble que promete otro gran espectáculo en el Cantoni. A las 19:30 se medirán Angola y Chile, y a las 21:30 será el turno de Argentina vs. Italia, el último ensayo antes del viaje a Paraguay.

La Selección emprenderá el viernes el viaje hacia Asunción, donde ya tiene marcado su recorrido en la fase de grupos de los World Skate Games 2026:

El lunes 12 de octubre a las 17:45 debutará ante Francia. El martes 13 a las 20:00 enfrentará a Angola, y el miércoles 14 a las 20:00 cerrará el grupo ante Chile, rival al que esta noche aplastó sin contemplaciones.

Con el Cantoni encendido y una goleada que dejó buenas sensaciones, la Albiceleste se va de San Juan con el tanque lleno y la ilusión de volver a conquistar el título mundial en Paraguay.