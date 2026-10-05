"Momentos especiales que sé que voy a extrañar": el mensaje de Messi en redes

Messi eligió mostrar justamente eso. Las imágenes recorren parte de la intimidad de una concentración que, para él, tiene un significado especial.

Entrenamientos, compañeros y escenas compartidas durante estos años forman parte de una historia que comenzó hace más de dos décadas y que tuvo algunos de los capítulos más importantes del fútbol argentino.

Por eso, su frase funcionó casi como una despedida anticipada. No habló de títulos ni de récords. Habló de momentos. De aquello que sucede alrededor del fútbol y que, con el paso del tiempo, termina siendo también lo que más se extraña.

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El partido frente a Benín tendrá un marco especial para Messi. La expectativa de los hinchas estará puesta no solamente en el resultado, sino también en cada minuto que el capitán permanezca dentro de la cancha.

Las entradas se agotaron rápidamente y la jornada tendrá distintos homenajes para el futbolista que se convirtió en una de las figuras más importantes de la historia de la Selección.

Además, la AFA invitó a integrantes del plantel campeón del mundo en Qatar 2022 y a sus familias para acompañar al capitán en una noche que estará atravesada por la emoción.

Mientras todo eso se prepara, Messi eligió despedirse de otra manera: mostrando esos instantes que quizás mañana ya no sean cotidianos y reconociendo, antes de tiempo, que algún día los va a extrañar.

Y en una frase de apenas unas palabras quedó resumido todo lo que representa la camiseta argentina para el capitán.