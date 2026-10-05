EE.UU afirmó que vigila el posible brote de peste en Rusia: "Podría propagarse rápidamente"

Rubio explicó que la información disponible procede, por el momento, de las autoridades rusas, según las cuales "parece que hubo un trabajador de laboratorio infectado" y se han impuesto cuarentenas para evitar la propagación de la enfermedad.

El alerta de Estados Unidos por el posible brote de peste en Rusia

El Gobierno estadounidense emitió el domingo una alerta sobre un posible brote de peste pulmonar en la región siberiana rusa de Irkutsk a raíz de la muerte de una mujer posiblemente a consecuencia de esta enfermedad, tras lo cual este lunes el servicio de defensa del consumidor ruso Rospotrebnadzor ha llamado a la calma y a "no hacer caso de rumores y elucubraciones".

Según el portal independiente ruso Meduza, la semana pasada murió una joven de 28 años -empleada del Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk y el Lejano Oriente- en un hospital de Shélejov, ciudad satélite de la capital regional.

Las autoridades rusas han puesto en cuarentena varios hospitales de Irkutsk, por sospechas de peste pulmonar, según informó el canal independiente ruso Liudi Baikala (Gente del Baikal).