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Atacó a ladrillazos a un prestamista, fue condenado e irá al penal seis años

Alcayaga fue condenado por el ataque contra Roberto Pérez, ocurrido en marzo en el barrio Parque Independencia. La causa había comenzado con una imputación por tentativa de homicidio, pero terminó con una condena por robo agravado.

Un ataque a ladrillazos contra un prestamista en Chimbas terminó con una condena de seis años de prisión efectiva. Raúl Marcelo Alcayaga, de 33 años, fue sentenciado este viernes luego de que la defensa y el Ministerio Público Fiscal acordaran resolver la causa mediante un juicio abreviado.

La resolución fue homologada por el juez de Garantías Roberto Montilla, tras el acuerdo alcanzado con la Fiscalía, representada por el fiscal Alejandro Mattar. Alcayaga ya se encontraba detenido con prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial y continuará alojado en el penal para cumplir la pena.

Uno de los puntos centrales del caso fue el cambio en la calificación legal. Durante la investigación, Alcayaga había sido imputado por tentativa de homicidio. Sin embargo, el acuerdo judicial encuadró el hecho como robo agravado por causar lesiones graves a la víctima y por el uso de arma impropia, previsto en el artículo 166, incisos 1 y 2, del Código Penal.

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El ataque ocurrió en la puerta de una vivienda

El episodio se produjo el 17 de marzo de 2026, alrededor de las 7.30, en el barrio Parque Independencia, en Chimbas. Según la reconstrucción de la investigación, Alcayaga llegó hasta la casa de Roberto Pérez, lo llamó a los gritos y lo atacó cuando salió de la vivienda.

En ese momento, el agresor habría golpeado al prestamista en la cabeza con un ladrillo y continuado la agresión cuando ya estaba en el suelo. Pérez sufrió lesiones de gravedad y debió recibir asistencia médica.

Una vecina aportó un testimonio relevante para la causa. La mujer relató que había escuchado los llamados insistentes y que logró observar parte de la agresión.

Alcayaga fue detenido el 27 de marzo por la noche, en el barrio Los Pinos. La investigación avanzó a partir del análisis de cámaras de seguridad y de los registros del sistema CISEM 911.

Durante un allanamiento también se secuestraron prendas que, según los investigadores, habrían sido utilizadas por el acusado al momento del ataque.

Mientras avanzaba el expediente, Alcayaga permaneció bajo prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial. Finalmente, las partes acordaron cerrar el proceso mediante un juicio abreviado, con una condena de seis años de cumplimiento efectivo.

El desenlace judicial dejó atrás la imputación inicial por tentativa de homicidio y estableció una pena por robo agravado. Alcayaga continuará detenido en el penal de Chimbas.

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