Atacó a ladrillazos a un prestamista, fue condenado e irá al penal seis años

El ataque ocurrió en la puerta de una vivienda

El episodio se produjo el 17 de marzo de 2026, alrededor de las 7.30, en el barrio Parque Independencia, en Chimbas. Según la reconstrucción de la investigación, Alcayaga llegó hasta la casa de Roberto Pérez, lo llamó a los gritos y lo atacó cuando salió de la vivienda.

En ese momento, el agresor habría golpeado al prestamista en la cabeza con un ladrillo y continuado la agresión cuando ya estaba en el suelo. Pérez sufrió lesiones de gravedad y debió recibir asistencia médica.

Una vecina aportó un testimonio relevante para la causa. La mujer relató que había escuchado los llamados insistentes y que logró observar parte de la agresión.

Alcayaga fue detenido el 27 de marzo por la noche, en el barrio Los Pinos. La investigación avanzó a partir del análisis de cámaras de seguridad y de los registros del sistema CISEM 911.

Durante un allanamiento también se secuestraron prendas que, según los investigadores, habrían sido utilizadas por el acusado al momento del ataque.

Mientras avanzaba el expediente, Alcayaga permaneció bajo prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial. Finalmente, las partes acordaron cerrar el proceso mediante un juicio abreviado, con una condena de seis años de cumplimiento efectivo.

El desenlace judicial dejó atrás la imputación inicial por tentativa de homicidio y estableció una pena por robo agravado. Alcayaga continuará detenido en el penal de Chimbas.