Abren la segunda escuela provincial de vela en San Juan

Las actividades que se practican son trail running, natación, remo y vela (optimist). Se hace hincapié en concientizar a los chicos con un criterio ecologista.

En la ocasión, estuvo presente el Secretario, Jorge Chica, quien fue acompañado por los representantes de ACES que visitaron San Juan, estudiando la posibilidad de que la provincia sea la Capital Americana del Deporte en el año 2024.

Respecto al tema, el velerista olímpico, Santiago Lange dijo: “Agradezco al Gobierno de San Juan la creación de esta Escuela de vela provincial. La vela es un deporte maravilloso que enseña valores fundamentales para la vida y como amante de este deporte, siento orgullo que se inaugure una escuela provincial, agradeciendo a todos lo que hicieron esto posible. No me fue posible estar en San Juan porque estamos entrenando duro para intentar estar en los Juegos Olímpicos de Paris, con un entrenamiento muy duro y saliendo hacia Europa en estos momentos. Espero que esto sea un éxito y que muchos chicos disfruten este maravilloso deporte donde jugamos con la naturaleza y ella es muy sabia y nos enseña mucho”.

Cecilia Carranza, campeona olímpica junto a Santiago Lange, también se refirió al tema desde Lanzarote, España, también entrenando con vistas los Juegos Olímpicos 2024: “No quería dejar de estar presente, al menos a la distancia, para agradecer enormemente el haberme nombrado madrina de la Escuela de deportes a vela, en San Juan, la que será formadora de muchos chicos, no sólo en valores para el deporte, sino valores que servirán para toda la vida.

Me alegra mucho que se haya inaugurado esta escuela en el marco de la Vuelta a San Juan de ciclismo y aprovecho para saludar a la gran cantidad de amigos que tengo en ese deporte y que siempre me reciben tan bien y que para mí es tan lindo y que me gusta practicar, que siempre lo utilizo como manera de entrenamiento para la vela. Espero poder estar pronto en San Juan para visitarlos y seguir siendo parte, no sólo como madrina, sino de manera más presencial de este hermoso proyecto que vienen pensando hace tiempo y lo pueden materializar”.

Diego Romero, múltiple campeón argentino y sudamericano en laser y medalla olímpica en los Juegos de China 2008, no quiso estar ausente de este grato acontecimiento y dijo lo suyo: “Quiero felicitar al Gobierno de San Juan y a la Secretaría de Deportes por apoyar este proyecto de vela provincial que en el mundo es considerado un emprendimiento de vanguardia, por ello nos damos cuenta que San Juan está apuntando a ser una provincia líder en la educación a través de actividades extra programáticas.

La vela, especialmente el optimist es una herramienta educativa muy importante porque a los chicos les enseña a ser autónomos, a tener libertad y tener que decidir. Educa a través del aire libre y enseña el contacto con la naturaleza, por lo que seguro éste será un emprendimiento muy exitoso, deseándoles lo mejor para lo que viene”.