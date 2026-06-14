- La Selección argentina vuelve este domingo a entrenarse con plantel completo en Kansas.
- Lionel Scaloni les dio la tarde del sábado libre a los jugadores y pudieron distenderse tras una semana intensa.
- El entrenador ejercitó con el plantel movimientos tácticos puntuales, trabajos defensa-ataque y un bloque de reducido de alta intensidad para culminar.
- Todos los jugadores (menos Nicolás Tagliafico) están a disposición, lo que significó una gran noticia.s
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La Selección regresa a los entrenamientos y se enfoca en el debut ante Argelia
La Albiceleste realizará una nueva práctica por la tarde a menos de dos días para el estreno mundialista. Puede ser la última oportunidad de Lionel Scaloni para modificar la lista de 26 jugadores.