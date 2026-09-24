Este jueves comienza la venta de entradas para el partido despedida de Messi

El último baile de Lionel Messi

De acuerdo con lo informado por las autoridades de la AFA, la comercialización de los tickets se pondrá en marcha este jueves 24 a partir de las 18. Si bien la fecha de apertura del sistema estaba programada originalmente para el 22 de septiembre, los organizadores resolvieron posponer el lanzamiento para terminar de ajustar la logística del evento.

El trámite de adquisición se llevará a cabo de forma exclusiva mediante el portal deportick.com. Para poder ingresar a la fila virtual y concretar la compra, los hinchas deberán estar registrados previamente con un usuario activo en dicha web.

Respecto a las condiciones de venta, la casa madre del fútbol argentino estableció un tope máximo de hasta cuatro entradas generales por usuario. Vale remarcar que esta misma ventana de expendio aplicará en simultáneo tanto para el choque frente a Burkina Faso como para el duelo ante Benín.

Lionel Messi dirá "adiós" luego de ganarlo todo con la albiceleste.

Los precios de las entradas para despedir a Lionel Messi

Popular: $90.000.

Menor - Popular (3 a 10 años): $29.000.

Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000.

Platea Media Sívori y Centenario: $320.000.

Platea Alta San Martín y Belgrano: $320.000.

Platea Baja San Martín y Belgrano: $450.000.

Platea Media San Martín y Belgrano: $480.000.

Menores (a partir de los 3 años deben abonar platea completa.

Personas discapacitadas: deben gestionar su ingreso en www.deportick.com durante la venta general. Desde la organización informaron que no tendrán ingreso el día del partido quienes no hayan gestionado y retirado con anticipación su entrada.

La camiseta que utilizará Lionel Messi en su último partido en la Selección.

Así se sacan las entradas para ver a Lionel Messi

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