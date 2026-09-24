Marcelo Gallardo no tuvo el estreno que esperaba como entrenador de la Selección de Ecuador. En su primer partido al frente de la Tri, el seleccionado sudamericano cayó 3-0 ante Corea del Sur en el Suwon World Cup Stadium y dejó algunas dudas en un encuentro que le sirvió al Muñeco para comenzar a conocer a fondo a sus dirigidos.
En el debut de Gallardo, Ecuador sufrió un duro traspié y cayó 3-0 ante Corea del Sur
En el estreno de Marcelo Gallardo, la Tri no hizo pie en el primero de sus tres partidos en Asia y fue vapuleado por Corea del Sur que se impuso 3-0.