En el debut de Gallardo, Ecuador sufrió un duro traspié y cayó 3-0 ante Corea del Sur

Gallardo tuvo un debut para el olvido con la Selección de Ecuador

Ecuador salió a jugar con una formación que tuvo una importante presencia de futbolistas que fueron parte del último Mundial, pero no consiguió imponer condiciones frente al combinado asiático. El primer tiempo terminó sin goles y con pocas situaciones claras, aunque el panorama cambió por completo después del descanso, cuando Corea del Sur encontró espacios y golpeó tres veces para sentenciar el partido.

El primer tanto llegó tras una buena construcción desde el fondo. Kim Min-jae inició la jugada y, después de una serie de movimientos, la pelota terminó en los pies de Hyeon-gyu Cho. El delantero se deshizo de su marcador, enganchó hacia su derecha y sacó un potente remate que superó la estirada de Hernán Galíndez para poner el 1-0.