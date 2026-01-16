Un gravísimo siniestro vial tuvo lugar en el departamento Calingasta, dejando como saldo a dos adolescentes de 15 años con heridas de consideración. Las jóvenes circulaban en una motocicleta cuando, por motivos que se investigan, impactaron de lleno contra un caballo que se encontraba sobre la calzada.
Grave: dos adolescentes de 15 años chocaron con un caballo en Calingasta
El siniestro ocurrió en jurisdicción de la Comisaría 16°. Tras un violento impacto que mató al equino, las menores fueron trasladadas bajo "Código Rojo" escoltadas por la policía hasta el Hospital Rawson.