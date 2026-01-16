"
Grave: dos adolescentes de 15 años chocaron con un caballo en Calingasta

El siniestro ocurrió en jurisdicción de la Comisaría 16°. Tras un violento impacto que mató al equino, las menores fueron trasladadas bajo "Código Rojo" escoltadas por la policía hasta el Hospital Rawson.

Un gravísimo siniestro vial tuvo lugar en el departamento Calingasta, dejando como saldo a dos adolescentes de 15 años con heridas de consideración. Las jóvenes circulaban en una motocicleta cuando, por motivos que se investigan, impactaron de lleno contra un caballo que se encontraba sobre la calzada.

Dada la magnitud del choque —que provocó la muerte instantánea del animal—, el personal de salud calificó el traslado como "Clave 5" (grave). Para garantizar la vida de las menores, se coordinó una cápsula de seguridad con el Grupo de Apoyo Motorizado (GAM).

Los efectivos policiales esperaron las ambulancias en la zona del Autódromo El Villicum para evitar maniobras riesgosas en plena Ruta 40. Desde allí, iniciaron un operativo de cortes totales en las intersecciones para que las unidades sanitarias llegaran al Hospital Dr. Guillermo Rawson en el menor tiempo posible.

Estado de salud: Estabilizadas A pesar del dramatismo del traslado inicial bajo código rojo, los informes médicos posteriores trajeron tranquilidad:

  • Primera ambulancia: Trasladaba a la joven que presentaba el cuadro más crítico. Al llegar al hospital, los médicos lograron estabilizarla rápidamente.

  • Segunda ambulancia: Los profesionales lograron compensar a la otra adolescente de 15 años durante el trayecto, por lo que su ingreso al nosocomio fue bajo parámetros de mayor estabilidad.

Según confirmaron las autoridades tras recibir los últimos radiogramas de salud, ambas adolescentes se encuentran fuera de peligro y permanecen bajo estricta observación médica para controlar su evolución.

