Grave: dos adolescentes de 15 años chocaron con un caballo en Calingasta

Dada la magnitud del choque —que provocó la muerte instantánea del animal—, el personal de salud calificó el traslado como "Clave 5" (grave). Para garantizar la vida de las menores, se coordinó una cápsula de seguridad con el Grupo de Apoyo Motorizado (GAM).

Los efectivos policiales esperaron las ambulancias en la zona del Autódromo El Villicum para evitar maniobras riesgosas en plena Ruta 40. Desde allí, iniciaron un operativo de cortes totales en las intersecciones para que las unidades sanitarias llegaran al Hospital Dr. Guillermo Rawson en el menor tiempo posible.