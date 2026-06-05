Colapinto fue 15° en la primera práctica libre del GP de Mónaco

La sesión tuvo una interrupción por bandera roja luego de un fuerte accidente protagonizado por Isack Hadjar, quien impactó contra las defensas del exigente circuito callejero monegasco. Tras la reanudación, varios pilotos aprovecharon los minutos finales para mejorar sus tiempos.

El argentino llegó a Mónaco con expectativas renovadas luego de conseguir su mejor resultado en la categoría al finalizar sexto en el Gran Premio de Canadá. Sin embargo, el trazado urbano del Principado representa uno de los mayores desafíos del calendario, donde la precisión y la confianza suelen ser determinantes para marcar diferencias.

Detrás de los Ferrari, el top cinco de la práctica lo completaron el neerlandés Max Verstappen, el italiano Kimi Antonelli y el británico George Russell.

Antes del inicio de la actividad en pista, Alpine anunció además la incorporación de un nuevo patrocinador. La escudería francesa confirmó un acuerdo estratégico con Pommery, reconocida empresa productora de champagne, que se sumará como proveedora exclusiva del equipo.

La actividad en el Gran Premio de Mónaco continuará con la segunda sesión de entrenamientos libres, mientras que el sábado se disputarán la tercera práctica y la clasificación que definirá la grilla de partida para una de las carreras más emblemáticas de la Fórmula 1.