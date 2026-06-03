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Escándalo en un vuelo a Córdoba: pasajera mordió a un policía y la bajaron del avión

La pasajera se negó a descender de un vuelo con destino a Córdoba en Aeroparque. Insultó al personal y mordió a un policía. Los motivos.

Un vuelo que debía partir desde el Aeroparque Jorge Newbery con destino a Córdoba se vio envuelto este miércoles en un escándalo que obligó a intervenir a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y provocó una demora en el despegue.

Todo comenzó durante el embarque, cuando la aerolínea reforzaba los controles habituales sobre el equipaje de mano para evitar excesos de carga dentro de la cabina. En ese contexto, una pasajera manifestó su desacuerdo con las medidas adoptadas y comenzó una discusión con empleados de la compañía.

Según relataron testigos, la situación fue escalando rápidamente. La mujer increpó al personal, elevó el tono de la discusión y se negó a acatar las indicaciones de la tripulación, lo que obligó a solicitar la intervención de la PSA cuando faltaban apenas diez minutos para el horario previsto de despegue.

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Los efectivos ingresaron a la aeronave para intentar resolver el conflicto y solicitaron a la pasajera que descendiera del avión. Sin embargo, lejos de colaborar, la mujer se resistió al procedimiento y protagonizó un forcejeo con uno de los agentes.

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En medio del operativo, la pasajera mordió a un efectivo de la fuerza, generando momentos de tensión entre los viajeros que ya se encontraban ubicados en sus asientos y aguardaban la partida del vuelo.

Mientras el procedimiento se extendía, el malestar comenzó a crecer entre los demás pasajeros. Algunos manifestaron su fastidio por la demora y otros incluso comenzaron a aplaudir y pedir que la mujer abandonara la aeronave para que el viaje pudiera continuar.

Finalmente, tras varios minutos de resistencia, los agentes lograron desembarcar a la pasajera y restablecer el orden dentro del avión. Una vez concluido el operativo, la aeronave completó las tareas previas al despegue y partió rumbo a Córdoba.

Por el momento no trascendieron detalles sobre posibles actuaciones judiciales derivadas del incidente ni sobre el estado del efectivo que resultó agredido durante el procedimiento.

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