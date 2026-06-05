La profunda reflexión del Indio Solari sobre el éxito y su dura enfermedad

"Un día se instaló en Buenos Aires y en 1988 conoció a Virginia (Mones Ruiz), con quien se casó, es su actual mujer y coon quien tuvo en el año 2000 a su único hijo, Bruno", se explicaba sobre la familia del Indio Solari, quien siempre mantuvo un perfil muy reservado en lo público.

Y se agregó sobre su casa como set de composición artística: "Vive en una casa de campo en Parque Leloir donde tiene su propio estudio de grabación Luzbola donde se masterizó el disco Momo Sampler y todos los discos solistas".

En el video se recordó un fragmento de una entrevista con Mario Pergolini donde el Indio Solari explicaba cómo se daba cuenta de los primeros síntomas del Parkinson.

"Me empecé a dar cuenta porque un día me iba a cortar las uñas y al otro día me costaba abrochar el botón empecé a desconfiar de esas pequeñas cosas. Se supone que comienza mucho tiempo antes de las manifestaciones", comentaba el artista.

Y el conductor le preguntana: "¿Y si mañana es el último concierto?". "Bueno, festejemos...", respondía el cantante dejando para siempre esa simbólica frase, quien tras la separación de Los Redondos formó la banda Los fundamentalistas del aire acondicionado.

De qué murió el Indio Solari

El ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Carlos el Indio Solari, murió a los 77 años en la madrugada del viernes 5 de junio en su casa de Parque Leloir luego de una larga lucha contra una enfermedad que él mismo había hecho pública en 2016.

El destacado músico había revelado su diagnóstico hace casi una década, antes de un show en Tandil, en un momento que quedó grabado en la memoria de sus fanáticos.

Aquella noche sorprendió al aparecer sobre el escenario para hablar abiertamente de su salud y explicar algunos cambios en su banda. “Se dice por ahí que tengo una enfermedad. Sí, es verdad, el Parkinson me está pisando los talones. Pero bueno. Así es la vida”, expresó en ese entonces.

Con el paso de los años, el Indio Solari volvió a referirse públicamente a su estado de salud. En 2023, durante una entrevista con la radio española Mariskal Rock, él mismo contó cómo convivía con la enfermedad.

“Es lo que hay, hay que darle batalla. Me maltrata menos que a otra gente, porque uno tiene la posibilidad de hacerse tratar de la mejor manera, pero va progresando”, precisó el Indio.