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Fin de semana de picadas en el picódromo de Albardón

El Picódromo Albardón se prepara para una jornada a pura adrenalina con una nueva fecha del Campeonato Sanjuanino de Picadas. Este sábado y domingo.

El Picódromo Albardón será escenario de un fin de semana cargado de adrenalina con una nueva fecha del Campeonato Sanjuanino de Picadas, que reunirá a los vehículos y motocicletas más rápidos de San Juan y la región de Cuyo.

La actividad comenzará el sábado 6 de junio con una jornada dedicada exclusivamente a las motos. Desde las 11 de la mañana, el predio abrirá sus puertas para recibir a pilotos y fanáticos que podrán disfrutar de un espectáculo marcado por la velocidad, el ruido de los motores y las aceleraciones al límite.

Según anticiparon los organizadores, las motos más veloces de la provincia y de distintos puntos de Cuyo competirán en la recta del Picódromo Albardón, ofreciendo un show que promete hacer vibrar el asfalto. La propuesta incluirá duelos de alta intensidad, motores al corte y el característico ambiente fierrero que distingue a este tipo de encuentros.

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La acción continuará el domingo 7 de junio con la presentación de los autos en una nueva fecha del Campeonato Sanjuanino de Picadas. Desde las 9 de la mañana, pilotos de diferentes categorías buscarán quedarse con los mejores registros de la jornada en una competencia que tendrá como protagonistas a vehículos turboalimentados y aspirados preparados especialmente para la velocidad.

Durante ambas jornadas, los asistentes podrán disfrutar de un amplio patio de comidas, exhibición de vehículos y un entorno pensado para compartir en familia o con amigos.

Las entradas anticipadas tendrán un valor de $7.000 para el acceso general y de $10.000 para el sector de boxes.

De esta manera, el Picódromo Albardón se prepara para vivir dos días consecutivos de máxima emoción, consolidándose una vez más como uno de los principales escenarios de la actividad fierrera en la provincia.

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