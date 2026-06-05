Fin de semana de picadas en el picódromo de Albardón

La acción continuará el domingo 7 de junio con la presentación de los autos en una nueva fecha del Campeonato Sanjuanino de Picadas. Desde las 9 de la mañana, pilotos de diferentes categorías buscarán quedarse con los mejores registros de la jornada en una competencia que tendrá como protagonistas a vehículos turboalimentados y aspirados preparados especialmente para la velocidad.

Durante ambas jornadas, los asistentes podrán disfrutar de un amplio patio de comidas, exhibición de vehículos y un entorno pensado para compartir en familia o con amigos.

Las entradas anticipadas tendrán un valor de $7.000 para el acceso general y de $10.000 para el sector de boxes.

De esta manera, el Picódromo Albardón se prepara para vivir dos días consecutivos de máxima emoción, consolidándose una vez más como uno de los principales escenarios de la actividad fierrera en la provincia.