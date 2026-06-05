"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > Chimbas

Detuvieron en Chimbas a un joven acusado de robar en cuatro vehículos

El hecho ocurrió en la zona de calle Octavio Gil y callejón Las Flores, donde efectivos de la Comisaría 26° acudieron tras recibir una alerta sobre un hombre que ofrecía una batería para la venta en la vía pública.

Un joven de 21 años fue detenido en Chimbas acusado de cometer al menos cuatro robos en vehículos estacionados en la vía pública. Durante el procedimiento, la Policía secuestró baterías, ruedas de auxilio, gatos mecánicos y otras herramientas que fueron reconocidas por los propietarios damnificados.

El hecho ocurrió en la zona de calle Octavio Gil y callejón Las Flores, donde efectivos de la Comisaría 26° acudieron tras recibir una alerta sobre un hombre que ofrecía una batería para la venta en la vía pública.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a Tejada, de 21 años, quien tenía en su poder una pinza de punta con mango amarillo y negro y una batería marca Imperial 12x50. Cuando los efectivos le solicitaron que acreditara la procedencia de los elementos, el joven se mostró alterado, por lo que fue aprehendido.

Te puede interesar...

Poco después del arresto, una mujer se presentó ante los policías y aseguró haber visto al sospechoso salir de su camioneta con varios objetos minutos antes. A partir de ese testimonio, los efectivos realizaron un rastrillaje en un descampado cercano.

Durante la búsqueda hallaron dos ruedas de auxilio, tres gatos mecánicos, dos baterías y dos llaves cruz. Los elementos fueron posteriormente reconocidos por una vecina y otros damnificados que llegaron al lugar tras ser alertados a través de un grupo de WhatsApp vecinal.

La investigación permitió vincular al detenido con cuatro hechos delictivos ocurridos en las inmediaciones. Según informaron fuentes policiales, los casos son los siguientes:

  • Una camioneta Peugeot blanca sufrió el robo de una batería, una llave cruz y un gato mecánico.
  • En un Renault rojo, los delincuentes dañaron el tambor de encendido y sustrajeron una rueda de auxilio y un gato.
  • Un Ford Ka blanco presentó daños en la cerradura y el tambor de la puerta del acompañante, además del robo de la batería.
  • En un Peugeot 207 blanco se constató la rotura del tambor de arranque y el faltante de una llave cruz y un gato.

La Unidad Fiscal de Investigación de Flagrancia, a cargo del ayudante fiscal Sebastián Miranda, dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia. Tejada quedó detenido y será investigado por el presunto delito de robo simple en cuatro hechos.

Los elementos secuestrados fueron restituidos a sus propietarios tras ser debidamente reconocidos durante las actuaciones judiciales.

Temas

Te puede interesar