Detuvieron en Chimbas a un joven acusado de robar en cuatro vehículos

Poco después del arresto, una mujer se presentó ante los policías y aseguró haber visto al sospechoso salir de su camioneta con varios objetos minutos antes. A partir de ese testimonio, los efectivos realizaron un rastrillaje en un descampado cercano.

Durante la búsqueda hallaron dos ruedas de auxilio, tres gatos mecánicos, dos baterías y dos llaves cruz. Los elementos fueron posteriormente reconocidos por una vecina y otros damnificados que llegaron al lugar tras ser alertados a través de un grupo de WhatsApp vecinal.

La investigación permitió vincular al detenido con cuatro hechos delictivos ocurridos en las inmediaciones. Según informaron fuentes policiales, los casos son los siguientes:

Una camioneta Peugeot blanca sufrió el robo de una batería, una llave cruz y un gato mecánico.

En un Renault rojo, los delincuentes dañaron el tambor de encendido y sustrajeron una rueda de auxilio y un gato.

Un Ford Ka blanco presentó daños en la cerradura y el tambor de la puerta del acompañante, además del robo de la batería.

En un Peugeot 207 blanco se constató la rotura del tambor de arranque y el faltante de una llave cruz y un gato.

La Unidad Fiscal de Investigación de Flagrancia, a cargo del ayudante fiscal Sebastián Miranda, dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia. Tejada quedó detenido y será investigado por el presunto delito de robo simple en cuatro hechos.

Los elementos secuestrados fueron restituidos a sus propietarios tras ser debidamente reconocidos durante las actuaciones judiciales.